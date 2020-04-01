Зараженная коронавирусом жительница Эстонии успела прогуляться по нескольким магазинам: как отреагировала полиция?

«26 марта участковому полицейскому поступила информация от главы соцотдела местного самоуправления, что местные жители его проинформировали, что у одной жительницы волости диагностировали коронавирус и она не придерживается ограничений карантина», - рассказывает пресс-секретарь Идаской префектуры. После получения этого сообщения осуществляющие телефонный мониторинг сотрудники Департамента полиции и погранохраны позвонили нарушительнице и объяснили, почему она должна находиться дома. На следующий день ей был сделан еще один звонок, когда в стране было введено обязательство для носителей вируса находиться дома. По данным полиции, как заболевшая, так и члены ее семьи не выходят из дома.

По данным Virumaa Teataja, знавшая о своем заболевании дама не ограничилась походом только в Põhjakeskus, но, например, посетила и магазин Selver в торговом центре Kroonikeskus. Поэтому редакция спросила у полиции, было ли установлено, куда зараженная коронавирусом ходила и проинформированы ли об этом эти заведения. На этот вопрос полиция не ответила.

Напомним, что согласно подписанному Юри Ратасом распоряжению, зараженный коронавирусом человек должен оставаться дома до выздоровления. Ему запрещено покидать место проживания с момента, как у него был подтвержден диагноз заболевания COVID-19. Ограничение на свободу передвижения крайне необходимо для защиты жизни, здоровья людей и общества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Больной человек может покинуть дом или место нахождения по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также в случае, если жизнь и здоровье человека будут находиться в опасности.