Вот это да ⟩ Эксперт: продавайте большие квартиры и переселяйтесь в дешевые съемные

Рынок краткосрочной аренды в настоящее время находится в кризисе. Туристов нет, и краткосрочная аренда квартир оказывается практически невозможной. Многие инвесторы оставили свои квартиры пустовать и надеются, что кризис скоро закончится.

В то же время имеется значительное количество квартир, собственники которых переориентировались на сдачу квартир в долгосрочную аренду. Эта тенденция прослеживается в рекламных объявлениях маклеров по недвижимости, и количество таких предложений увеличилось на треть.

У некоторых появился шанс изменить свой образ жизни. Например, если продать свою большую жилплощадь и переехать в дешевую съемную квартиру, можно выручить значительную сумму, которую использовать как финансовое подспорье или в дальнейшем инвестировать в выгодный объект, используя появившуюся возможность.

Это также отличный способ поэскспериментировать, выбрав съемную квартиру большей площади, которая будет значительно лучше расположена, но при этом ее цена благодаря обстоятельствам будет весьма приемлемой.