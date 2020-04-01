Вот это да ⟩ Эксперт: продавайте большие квартиры и переселяйтесь в дешевые съемные

Ситуация критическая, а воздействие вируса на нашу жизнь непредсказуемо, пишет Kodustiil. Однако нам всем нужно где-то жить, а в некоторых сегментах рынка недвижимости есть отличные возможности для новых деловых решений, считает председатель правления Uus Maa Яанус Лаугус.
Рынок краткосрочной аренды в настоящее время находится в кризисе. Туристов нет, и краткосрочная аренда квартир оказывается практически невозможной. Многие инвесторы оставили свои квартиры пустовать и надеются, что кризис скоро закончится.
В то же время имеется значительное количество квартир, собственники которых переориентировались на сдачу квартир в долгосрочную аренду. Эта тенденция прослеживается в рекламных объявлениях маклеров по недвижимости, и количество таких предложений увеличилось на треть.
У некоторых появился шанс изменить свой образ жизни. Например, если продать свою большую жилплощадь и переехать в дешевую съемную квартиру, можно выручить значительную сумму, которую использовать как финансовое подспорье или в дальнейшем инвестировать в выгодный объект, используя появившуюся возможность.
Это также отличный способ поэскспериментировать, выбрав съемную квартиру большей площади, которая будет значительно лучше расположена, но при этом ее цена благодаря обстоятельствам будет весьма приемлемой.
Итак, пока мы все ждем дальнейшего развития событий и проявляем в своих решениях осторожность, но, с другой стороны, также стоит поискать новые способы, как лучше пережить кризис или изменить что-то в нашей жизни.