Не хотел две недели сидеть дома: жителя Эстонии оштрафовали за незаконное пересечение границы

Но это все-таки незаконно и позавчера один житель Пярну получил штраф и должен будет две недели провести на домашнем карантине, пишет Pärnu Postimees со ссылкой на ERR .

«Да, Ляэнеская префектура сообщила об этой дороге, в воскресенье в том же месте задержали незаконно пересекающего границу человека, в отношении которого мы начали производство о проступке, в рамках ускоренного производства ему был выписан штраф. Мы осуществляли патрулирование там и раньше и, чтобы помешать пересечению границы в том месте в дальнейшем, планируем установить там физические преграды», - сказал руководитель оперативного штаба Ляэнеской префектуры Нилс Семпельсон.