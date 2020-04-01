Не хотел две недели сидеть дома: жителя Эстонии оштрафовали за незаконное пересечение границы

Если у кого-то есть дела в Латвии, но он не заинтересован в прохождении погранпукта Икла, есть минимум одна лесная тропинка, где до сих пор без проверки можно пересечь границу.
Но это все-таки незаконно и позавчера один житель Пярну получил штраф и должен будет две недели провести на домашнем карантине, пишет Pärnu Postimees со ссылкой на ERR.
«Да, Ляэнеская префектура сообщила об этой дороге, в воскресенье в том же месте задержали незаконно пересекающего границу человека, в отношении которого мы начали производство о проступке, в рамках ускоренного производства ему был выписан штраф. Мы осуществляли патрулирование там и раньше и, чтобы помешать пересечению границы в том месте в дальнейшем, планируем установить там физические преграды», - сказал руководитель оперативного штаба Ляэнеской префектуры Нилс Семпельсон.
Получивший штраф, вероятно, пытался тайком проникнуть в Латвию, чтобы потом не пришлось две недели сидеть дома.