Доктор Хассо Ууэтоа: боюсь, что пока жизнь не нормализуется, нам всем придется переболеть этой болезнью

Ууэтоа, который в обычное время курсирует между университетской клиникой Гетеборга и эстонскими клиниками, во время кризиса поспешил на помощь к врачам Курессаареской больницы. После окончания университета врач работал в реанимации кардиологии, которую позже переименовали в отделение кардиоинтенсива: «Так что базовые знания врача интенсивного лечения у меня тоже имеются. Но больнице сейчас просто нужны люди с дипломами врача, их руки и головы. С радостью помогаю коллегам по кардиологическим вопросам, и крайне благодарен коллегам, которые помогают мне в тех вопросах, которыми я в последние годы не занимался. Персонал Курессареской больницы очень приятный и дружелюбный. Поддержка большая», - сказал Ууэтоа порталу Uued Uudised.

Врач отметил, что несколько недель назад Швеция тоже прекратила плановую медицинскую помощь, поскольку спокойно передвигающиеся плановые больные являются одной из главных причин попадания вируса в больницы. Неотложная помощь работает по-прежнему.

Ууэтоа признался, что работая добровольцем в крупнейшем в Эстонии очаге распространения вируса, и он боится заражения: «Мы стараемся соблюдать все правила, и надеемся, что защитных средств хватит. Однако я опасаюсь, что нам всем в какой-то степени придется переболеть этой болезнью, пока жизнь действительно не нормализуется. Вопрос скорее в том, как сделать, чтобы болезнь протекала как можно легче, а иммунитет возник без повреждения легких».

«Сейчас же мы в основном боремся за то, чтобы человек остался жив. Насколько серьезные повреждения будут нанесены легким, выяснится позже. Специфического лечения у этого заболевания нет. Есть поддерживающее лечение, но нет серьезных, основанных на доказательствах знаний о лечении этой болезни. Мы пытаемся использовать разные приемы, которые черпаем из доходящей до нас международной литературы». Ууэтоа признал, что благодарен шведским коллегам: Гетеборгская больница является университетской и доступ к новым статьям он имеет именно благодаря работе в Швеции: «У работников Клиники ТУ и раньше имелся небольшой доступ к научной литературе, а у других больниц его вообще нет, что является большой проблемой и нуждается в государственной координации. Не сейчас, но в будущем».

Первое правило, которое, по словам Ууэтоа, в нынешней ситуации должны соблюдать люди, чтобы помочь соотечественникам и медицинским работникам, – избегать заражения. Врач добавил, что дома не должны запираться те, кто может работать в своей мастерской или в фирме при отсутствии риска заражения. Но больные должны оставаться дома до нового распоряжения семейного врача: «Я не думаю, что с эпидемиологической точки зрения будет большой проблемой, если соблюдая правило 2+2, люди будут гулять у моря. разумеется, если один из них не будет кашлять и чихать. В таком случае правила уже меняются, угроза заражения увеличивается, и все зависит даже от направления ветра».

Ууэтоа отметил, что, как ему кажется, в Куурессареской больнице нужна хорошо организованная служба дезинфекции: «Сааремааские предприниматели, магазины которых закрыты и у которых есть машины, моющие торговые центры, могли бы сплотиться и связаться с больницей. Особенно хорошо было бы, если бы эти машины могли использовать дезинфицирующие средства». Пару раз в неделю соответствующими растворами нужно мыть и стены.

Доктор считает, что было бы здорово, если бы кто-то снабдил больницу футболками, нормальными спортивными штанам, тапками и носками и смог организовать централизованное мытье.

Ууэтоа считает, что государство не было готово к такому кризису: «Не будет ошибкой к январю следующего года закупить, например, запас масок, поскольку их срок хранения дольше, и мы могли бы использовать их и в ситуации, когда кризиса нет».

По словам врача, самой большой проблемой является отсутствие знаний, поскольку в уездах позакрывали инфекционные отделения.

Что каждый сам может сделать для борьбы с распространением вируса?

«Я верю в ношение масок и настоятельно советую всем это делать. Думаю, что выбрав этот путь, мы смогли бы значительно сократить распространение инфекции, или хотя бы замедлить его. Благодаря маскам меньшее число людей заболеет одновременно, и мы, скорее всего, будем переносить болезнь легче.

Такое убеждение основано не только на вере, эту же позицию поддерживают многочисленные научные исследования и статистические ретроспективные анализы. И самодельные маски, особенно если они комбинированные, очень помогут».