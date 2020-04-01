Китай сообщил о новых зараженных

Во всех этих случаях, за исключением одного, вирус был завезен из-за границы. За последние сутки было зарегистрировано и семь смертельных случаев.

Комиссия не уточнила, наблюдались ли симптомы у новых носителей, однако во вторник сообщалось, что 1541 носитель вируса, не имеющий симптомов, изолирован и находится под наблюдением. 205 из них прибыли из-за границы.

Ранее китайская статистика учитывала только тех больных, у которых наблюдались симптомы коронавирусной инфекции. Хотя подлинное количество асимптоматических случаев практически невозможно установить, по словам ученых, такие носители способны передавать вирус людям, которые заболевают более серьезно.

Несмотря на то, что Китаю во многом удалось победить коронавирус, есть мнение, что игнорирование бессимптомных случаев может означать новую волну эпидемии.

В Китае на сегодняшний день обнаружено 81 554 случая заражения и зафиксировано 3312 смерти.

Вчера комиссия сообщила, что будет ежедневно публиковать и статистику бессимптомных случаев заражения.

Это повлекло за собой волну телефонных звонков – люди сообщали о подозрительных случаях. Следует при этом отметить, что бессимптомные случаи не включаются в официальную статистику, если у носителя вируса впоследствии не обнаруживается клинических симптомов. Задним числом статистика бессимптомных случаев не публикуется.

Пекин предпринял жесткие меры по обнаружению и контролю за случаями инфекции, привезенной из-за рубежа. В том числе в страну запретили въезжать иностранцам, а возвращающихся китайцев на границе подвергают тщательному медосмотру.

Китайский эксперт по заболеваниям дыхательных путей Чжун Нансан заявил в интервью государственному СМИ на прошлой неделе, что носители вируса, не имеющие симптомов, могут потенциально заразить трех-четырех человек.