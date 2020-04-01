Карантин в китайском Ухане предотвратил 700 тысяч заражений коронавирусом

По словам ученых, первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер. По данным на 19 февраля, в Китае на 50-й день после начала эпидемии было зарегистрировано 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, передает Deutsche Welle.

"Проведенный нами анализ позволяет заключить, что без карантина в Ухане и общенациональных антикризисных мер за пределами этого города на тот момент было бы свыше 700 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Введенные в КНР механизмы контроля, очевидно, оказались эффективными, поскольку они позволили успешно пресечь цепочки распространения инфекции", - констатировал ученый из Оксфордского университета Кристофер Дай.

Эффективные антикризисные меры в Китае

Для исследования каналов распространения коронавируса ученые использовали сводки о заболеваемости, информацию от органов здравоохранения и данные мобильных телефонов. "Отслеживание локации мобильных телефонов принесло исключительно интересный новый вид данных. Проведенный анализ выявил исключительно масштабное сокращение передвижений после введения запрета на поездки 23 января 2020 года", - отметил другой соавтор статьи - биолог Оттар Бьёрнстад из американского университета Пенн Стейт в Пенсильвании.

На основании этих данных ученые подсчитали, какого количества случаев заражения удалось избежать в других городах КНР благодаря карантину в Ухане. Когда власти в Пекине более двух месяцев тому назад заблокировали многомиллионный Ухань, мировая общественность назвала это драконовской мерой в борьбе против коронавируса. На сегодняшний день карантин и другие ограничения в передвижениях уже действуют в отношении почти половины населения Земли.