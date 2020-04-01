Правительство намерено снизить акцизы на электричество, дизельное топливо и газ

"Если говорить о проекте пакета [антикризисных мер], то там сейчас точно присутствует снижение акцизов на электричество, дизель и газ", - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк ("Отечество").

По его словам, правительство предлагает снизить акциз на природный газ до уровня 2017 года, акциз на электроэнергию - до самого низкого уровня, который допускается правилами Евросоюза, т.е. до одного евро, а акциз на дизельное топливо - на 14,3 цента за литр, т.е. до действующего в Литве уровня.

Для среднего потребителя это будет означать снижение цены на электроэнергию примерно на 3%, добавил Кокк.