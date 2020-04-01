Tallink Grupp сокращает сотрудников отелей: работу потеряют 130 человек

Сегодня Tallink Grupp уведомил Кассу по безработице, что начал процесс коллективных сокращений рабочих мест в предприятиях TLG Hotellid, а также уведомил работников предприятий о сокращениях.
В результате сокращений работу потеряют 130 человек в отелях Эстонии и Латвии. Руководство критически оценило перспективы оставшегося персонала на следующие 6-12 месяцев. Не избежать сокращений сотрудников и в других предприятиях и отделах Tallink Grupp, в связи с уменьшением потребности в ресурсах.
Из отелей Tallink только отель Tallink Express в настоящее время открыт в ограниченном объеме, и, по словам менеджеров компании, восстановление сектора размещения после кризиса займет не менее полутора лет, поэтому потребности отелей в ресурсах в этот период определенно будут ниже.
«Сегодня мы находимся в ситуации, когда нам нужно очень быстро и в то же время очень конструктивно и предусмотрительно оценить наши потребности в ресурсах на следующие полгода и год, не зная точно, что на самом деле принесут нам следующие шесть месяцев», - сообщил в пресс-релизе председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
«По состоянию на сегодняшний день мы решили сократить количество рабочих мест по всему концерну Tallink Grupp в сферах, где в настоящее время наша деятельность значительно замедлилась или полностью остановлена. Часть сокращаемых должностей в настоящее время вакантны, и мы не станем их заполня, тем самым реальное сокращение не будет крупным», - отметил Ныгене.
Ныгене отметил, что надеется использовать правительственные меры для сохранения рабочих мест, по его словам увольнения в настоящее время не затрагивают крупнейший сегмент работников Tallink - моряков. «Однако нам нужно смотреть в будущее, и поскольку рынку потребуется много времени, чтобы восстановиться, мы не сможем продолжать работу с тем же составом, как это было до кризиса», - сообщил Ныгене.
"Со своей стороны мы также делаем все возможное, чтобы предоставить возможности сокращаемым сотрудникам занять вакансии в других дочерних компаниях концерна», - подчеркнул Ныгене.