Фото ⟩ Не растерялся: быстрая реакция жителя Эстонии спасла жизнь водителю грузовика

Руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что при разгрузке груза дорожное покрытие под напором провалилось и в результате этого машина накренилась набок.

По словам Кийка, водитель оказался зажат между машиной и живой изгородью. К счастью, проезжающий мимо мужчина заметил это и подцепил к своей машине подъемник, чтобы он дальше не падал. «Спасателям удалось достать водителя грузовика без серьезных травм. Благодарим первого вмешавшегося помощника, который своими действиями спас человеку жизнь», - говорит Кийк.

Отправившийся на место происшествия руководитель вильяндиской спасательной команды Кево Кярп сказал, что случайно оказавшийся на месте человек прикрепил грузовой ремень к своему автомобилю, а другой конец к грузовику. Это позволило сдерживать грузовик, но он все равно потихоньку продолжал наклоняться.

Кярп сказал, что спасательная команда как раз ехала на тушение горящей травы, когда из центра пришло новое сообщение. Первый вызов был анулирован и спасатели поспешили в Вийратси.

«К счастью, доступ к грузовику был хороший и нам максимально потребовалось три-четыре минуты, чтобы вновь поставить его на колеса, - сказал он. - Зажатый между грузовиком и изгородью мужчина сначала упал, но потом смог дойти на своих ногах до машины скорой помощи».

Кярп отметил, что пострадавшего осмотрели медики, а потом он смог сам уехать с места происшествия.