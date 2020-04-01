Пищевики предлагают правительству принять меры по защите сектора продовольствия

Союз пищевиков Эстонии в среду направил правительству предложения по обеспечению безопасности пищевой промышленности и продовольствия Эстонии.
Союз пищевой промышленности считает, что акцизы на газ и топливо, используемые в производстве, а также на другие компоненты регулируемых цен, должны быть пересмотрены и снижены. «Масштабное увеличение косвенных налогов в предыдущие годы в виде акцизов на газ, электроэнергию и топливо, налоги на тяжелые грузовые автомобили и сборы отразилось на конечных ценах на продукты и привело к росту цен на продукты питания для потребителей», - сообщила в пресс-релизе руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
По словам Потисепп, цена на дизельное топливо в Эстонии выше, чем в большинстве других европейских стран, в том числе значительно выше, чем в Латвии и Литве, что влияет на стоимость логистики и транспортные расходы.
«Например, акцизный сбор на природный газ увеличивался на 20 процентов каждый год в период с 2015 по 2017 год. Согласно решению предыдущего правительства, акцизный сбор на природный газ будет увеличиваться на 25 процентов каждый год в период с 2018 по 2020 год. Таким образом, акцизный сбор на природный газ увеличился в 3,4 раза за шесть лет», - отметила Потисепп.
«Еще до последнего повышения акцизного налога на газ ставка акцизного налога на газ в Эстонии была в несколько раз выше, чем в соседней Латвии и Литве. Эстония была лидером в повышении цен на продукты питания и напитки в ЕС, что отражается на кошельках эстонских потребителей и беспокоит переработчиков», - подчеркнула Потисепп.
Союз пищевиков Эстонии также считает, что правительство должно ввести мораторий на повышение налогов на 2020-2022 годы и продлить период субсидирования заработной платы на 70 процентов. По словам Потисепп, кризис в пищевой промышленности наступает с опозданием, поскольку в крупных производствах объем заказов увеличивается на более длительный срок, а также есть запас для покрытия расходов.
«В то же время мы не знаем, какова будет ситуация на экспортных рынках, насколько велики будут вынужденные ограничения из-за распространения COVID-19, можно ли сохранить грузовые перевозки без ограничений и так далее. Мы прогнозируем спад в пищевой промышленности в мае-августе», - отметила Потисепп.
По данным Союз пищевой промышленности, доля работодателя в пособиях по болезни также должна быть уменьшена в течение следующих шести месяцев. «Сектор пищевой промышленности является очень трудоемким, и болезни работников являются самой большой угрозой производственному потенциалу отраслей. Отрасли промышленности пытаются найти способы найма замещающего труда, но выплата пособий по болезни по сегодняшним ставкам стала существенным дополнительным бременем для предприятий», - подчеркнула лидер Союза пищевой промышленности.