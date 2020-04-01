Пищевики предлагают правительству принять меры по защите сектора продовольствия

Союз пищевой промышленности считает, что акцизы на газ и топливо, используемые в производстве, а также на другие компоненты регулируемых цен, должны быть пересмотрены и снижены. «Масштабное увеличение косвенных налогов в предыдущие годы в виде акцизов на газ, электроэнергию и топливо, налоги на тяжелые грузовые автомобили и сборы отразилось на конечных ценах на продукты и привело к росту цен на продукты питания для потребителей», - сообщила в пресс-релизе руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

По словам Потисепп, цена на дизельное топливо в Эстонии выше, чем в большинстве других европейских стран, в том числе значительно выше, чем в Латвии и Литве, что влияет на стоимость логистики и транспортные расходы.

«Например, акцизный сбор на природный газ увеличивался на 20 процентов каждый год в период с 2015 по 2017 год. Согласно решению предыдущего правительства, акцизный сбор на природный газ будет увеличиваться на 25 процентов каждый год в период с 2018 по 2020 год. Таким образом, акцизный сбор на природный газ увеличился в 3,4 раза за шесть лет», - отметила Потисепп.

«Еще до последнего повышения акцизного налога на газ ставка акцизного налога на газ в Эстонии была в несколько раз выше, чем в соседней Латвии и Литве. Эстония была лидером в повышении цен на продукты питания и напитки в ЕС, что отражается на кошельках эстонских потребителей и беспокоит переработчиков», - подчеркнула Потисепп.

Союз пищевиков Эстонии также считает, что правительство должно ввести мораторий на повышение налогов на 2020-2022 годы и продлить период субсидирования заработной платы на 70 процентов. По словам Потисепп, кризис в пищевой промышленности наступает с опозданием, поскольку в крупных производствах объем заказов увеличивается на более длительный срок, а также есть запас для покрытия расходов.

«В то же время мы не знаем, какова будет ситуация на экспортных рынках, насколько велики будут вынужденные ограничения из-за распространения COVID-19, можно ли сохранить грузовые перевозки без ограничений и так далее. Мы прогнозируем спад в пищевой промышленности в мае-августе», - отметила Потисепп.