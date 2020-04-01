Спасатели отмечают все меньше нарушений ограничений, установленных государством

Как уже сообщалось, спасатели приступили к патрулированию улиц жилых и загородных районов вместе с полицейскими и другими структурами. Целью таких патрулей является проверить соблюдение людьми правила «2+2», согласно которому запрещено собираться компаниями более двух человек (исключая членов одной семьи) и необходимо держаться от других людей на расстоянии не менее двух метров. Такие патрули начали работу в прошлую пятницу, 27 марта. К выходным стало ясно, что не все еще до конца осознали необходимость ограничений, и, к сожалению, в Ида-Вирумаа было немало нарушителей.