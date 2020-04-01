Видео: 15-летний сын заммэра Москвы вместо карантина устроил уличные гонки с ДТП

По данным штаба Навального, неформальное объединение подростков-стритрейсеров, к которому принадлежит сын Максима Ликсутова Оскар, выкладывает видео о своих похождениях на YouTube. И, несмотря на то, что они замазывают лица и номера, выяснилось, что за рулем одной из машин находится сын главы Департамента транспорта, которому в этом году исполнилось лишь 15 лет.

На бывшую жену Максима Ликсутова Татьяну зарегистрирован элитный Mercedes GLE 63s AMG с госномером А008МО97. На корпус этого автомобиля наклеена надпись MAJORKA PRIVATE ("Мажорка приват"). Это название аккаунта в Instagram, который принадлежит YouTube-каналу MAJORKA. Сам канал посвящен экстремальному вождению и скоростным гонкам по городским улицам. Видео выкладывает группа подростков-стритрейсеров из богатых семей.

Среди опубликованных видео есть и ролик, где автомобиль той же модели, что у Татьяны Ликсутовой, устраивает гонки с другой машиной, и за рулем сидит человек по имени Оскар. Кроме того, в ролике появляется ник nemajor_049: Telegram-аккаунтом с таким ником также пользуется человек по имени Оскар. У него есть несколько аватарок, одна из которых представляет собой фото Максима Ликсутова с двумя детьми, которых зовут Роберт и Оскар.

"Очевидно, "nemajor_049" - это ник Оскара Ликсутова, 15-летнего сына главы Дептранса. И именно он находится за рулем в видео, которое выложено на YouTube", - делают вывод авторы расследования. В Instagram Оскара также выложено множество фотографий Mercedes A008MO97 в разных ракурсах, а также фото и видео с водительского сидения. Он часто ведет прямые эфиры и выкладывает в сторис видео езды по городу со скоростью 140 километров в час. Только за последний год на имя Ликсутовых выписали около 40 штрафов, в основном за превышение скорости, однако Ликсутова-младшего это не останавливает.

Сотрудники ГИБДД не обращают особого внимания на несовершеннолетнего водителя. Как сообщает сам Оскар, они его останавливают, но потом отпускают: одной из причин этого могут быть номера серии AMO97. Эта серия связана с властными структурами Москвы и раньше стояли на Lexus самого главы Дептранса.

В середине февраля родители отправили Оскара в Куршевель, и он постил сториз оттуда до середины 20-х чисел февраля. После того, как подросток вернулся оттуда, он, вопреки призыву столичного мэра, не стал самоизолироваться от членов семьи, живущих с ним в одном доме. Как отмечают авторы расследования, вместо этого сын Ликсутова продолжил гонять и устроил ДТП, вылетев на встречную полосу движения.

"Мы отправили обращение в ГИБДД, прокуратуру и управление собственной безопасности, чтобы они приняли меры в отношении семейства Ликсутовых, но веры в полицию у нас нет. Поэтому нам нужна ваша помощь. Давайте объединимся и выгоним Ликсутова и его друзей из кабинетов", - заключают авторы расследования.