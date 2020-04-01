Видео: 15-летний сын заммэра Москвы вместо карантина устроил уличные гонки с ДТП

Штаб Алексея Навального в Москве выяснил, что вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разгар эпидемии коронавируса отправил своего несовершеннолетнего сына Оскара в Куршевель, откуда, по выражению мэра Сергея Собянина, москвичи привезли "чемодан вирусов". По возвращении юноша продолжил общаться с людьми, участвовал в нелегальных уличных гонках на родительских авто и вместе с другими мажорами устроил ДТП, пишет Newsru.
По данным штаба Навального, неформальное объединение подростков-стритрейсеров, к которому принадлежит сын Максима Ликсутова Оскар, выкладывает видео о своих похождениях на YouTube. И, несмотря на то, что они замазывают лица и номера, выяснилось, что за рулем одной из машин находится сын главы Департамента транспорта, которому в этом году исполнилось лишь 15 лет.
На бывшую жену Максима Ликсутова Татьяну зарегистрирован элитный Mercedes GLE 63s AMG с госномером А008МО97. На корпус этого автомобиля наклеена надпись MAJORKA PRIVATE ("Мажорка приват"). Это название аккаунта в Instagram, который принадлежит YouTube-каналу MAJORKA. Сам канал посвящен экстремальному вождению и скоростным гонкам по городским улицам. Видео выкладывает группа подростков-стритрейсеров из богатых семей.
Среди опубликованных видео есть и ролик, где автомобиль той же модели, что у Татьяны Ликсутовой, устраивает гонки с другой машиной, и за рулем сидит человек по имени Оскар. Кроме того, в ролике появляется ник nemajor_049: Telegram-аккаунтом с таким ником также пользуется человек по имени Оскар. У него есть несколько аватарок, одна из которых представляет собой фото Максима Ликсутова с двумя детьми, которых зовут Роберт и Оскар.
"Очевидно, "nemajor_049" - это ник Оскара Ликсутова, 15-летнего сына главы Дептранса. И именно он находится за рулем в видео, которое выложено на YouTube", - делают вывод авторы расследования. В Instagram Оскара также выложено множество фотографий Mercedes A008MO97 в разных ракурсах, а также фото и видео с водительского сидения. Он часто ведет прямые эфиры и выкладывает в сторис видео езды по городу со скоростью 140 километров в час. Только за последний год на имя Ликсутовых выписали около 40 штрафов, в основном за превышение скорости, однако Ликсутова-младшего это не останавливает.
Сотрудники ГИБДД не обращают особого внимания на несовершеннолетнего водителя. Как сообщает сам Оскар, они его останавливают, но потом отпускают: одной из причин этого могут быть номера серии AMO97. Эта серия связана с властными структурами Москвы и раньше стояли на Lexus самого главы Дептранса.
В середине февраля родители отправили Оскара в Куршевель, и он постил сториз оттуда до середины 20-х чисел февраля. После того, как подросток вернулся оттуда, он, вопреки призыву столичного мэра, не стал самоизолироваться от членов семьи, живущих с ним в одном доме. Как отмечают авторы расследования, вместо этого сын Ликсутова продолжил гонять и устроил ДТП, вылетев на встречную полосу движения.
"Мы отправили обращение в ГИБДД, прокуратуру и управление собственной безопасности, чтобы они приняли меры в отношении семейства Ликсутовых, но веры в полицию у нас нет. Поэтому нам нужна ваша помощь. Давайте объединимся и выгоним Ликсутова и его друзей из кабинетов", - заключают авторы расследования.
Алексей Навальный обратил внимание, что с сайта радиостанции Эхо Москвы" сделанные сюжеты о сыне Ликсутова внезапно пропали. "Медуза" подтверждает, что на сайте нет новости о расследовании, которая, по данным агрегатора "Яндекс.Новости", вышла в 10:30 1 апреля. Из Facebook радиостанции также пропало сообщение со ссылкой на этот материал, оно сохранилось в кэше.
Сейчас эти сюжеты с сайта станции пропали. Можно ли предположить, что @aavst убрал их по просьбе Ликсутова, Собянина и Раковой, которые вводят карантин для всех, кроме себя? Нет, в такое я верить отказываюсь. Не сомневаюсь, что это ошибка и Алексей Алексеевич всё объяснит.— Alexey Navalny (@navalny) April 1, 2020
Главный редактор сайта "Эха" Виталий Рувинский сообщил "Открытым медиа", что новость о сыне Ликсутова была опубликована по ошибке из-за "издержек удаленки", поэтому он сам удалил ее. "Молодой редактор не сориентировался и опубликовал эту новость. Я потом исправил ошибку и новость удалил", - сказал Рувинский.
Он пояснил, что ни радиостанция, ни ее сайт не публикуют новости и расследования, направленные на детей "или, скажем так, через детей атакующие тех или иных политиков или общественных деятелей". Рувинский напомнил, что ранее "Эхо Москвы" проигнорировало расследование Навального о дочерях единоросса Сергея Железняка, которые живут в Великобритании, а также угрозы или расследования по детям самого Навального.
Максим Ликсутов входит в число самых богатых столичных чиновников: согласно декларации о доходах и имуществе московских госслужащих за 2018 год, руководитель транспортного комплекса столицы заработал 19,9 млн рублей. Таким образом, его годовой оклад составляет лишь девятую часть его дохода. Сам Ликсутов пояснил, что задекларированные средства включают продажу имущества и другие доходы, учитывая прошлую жизнь в бизнесе.
По словам заммэра, хороший заработок обеспечивают частные компании или собственный бизнес, госслужба же дает "знания и бесценный опыт". Согласно декларации, у Ликсутова в собственности есть три земельных участка общей площадью около 4 тысяч кв. м, жилой домом в 2,129 тыс. кв. м, два нежилых помещения и два мотоцикла - Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.
Годом ранее Ликсутов возглавлял список с доходом в 219,7 миллиона рублей. В мэрии это объяснили тем, что заммэра продал квартиру и автомобиль.
В прежние годы у него был куда более внушительный автопарк: автомобили Lamborghini Diablo, Dodge Viper, Mercedes-Benz G 55 AMG и Mercedes-Benz ML 500, а также с пяток мотоциклов и лодка Protea. Еще четыре представительских авто были зарегистрированы на жену Ликсутова, с которой он впоследствии развелся. В 2014 году оппозиционер Алексей Навальный обвинил заммэра в фиктивном разводе после принятия закона, запрещающего чиновникам владеть иностранными активами. Сам Ликсутов это отрицал.
Глава дептранса Москвы также фигурирует в "панамском досье" - документах из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые в 2016 году после утечки оказались в распоряжении журналистов-расследователей. Они выяснили, что Ликсутов был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Мэрия по запросу депутатов Госдумы Игоря Лебедева и Ярослава Нилова проверила Ликсутова на причастность к офшорным компаниям и не нашла нарушений. В столичном правительстве заявили, что он избавился от двух своих иностранных фирм до того, как устроился на госслужбу.
Ликсутов пришел в правительство Москвы в 2011 году из транспортного бизнеса. Его называли совладельцем транспортных компаний "Трансмашхолдинг", "Трансгрупп АС", "Аэроэкспресс", "Городская транспортная система скоростного трамвая", "Московские монорельсовые дороги" и совместных компаний с РЖД - "Рейлтрансавто", Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). По данным мэрии, в 2011 году Ликсутов передал в доверительное управление свой пакет кипрской компании "Утенто Холдингс", а в сентябре 2012 года продал акции "Сермолент Эквитис Инк", зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ликсутов также сообщал, что избавился и от российских бизнес-активов.