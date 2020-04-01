В Таллинне погасло уличное освещение: чрезвычайное положение ни при чем

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф уточнил, что действующее в стране чрезвычайное положение не предусматривает временных ограничений на работу уличного освещения.

«Сбой произошел сегодня рано утром, около пяти часов утра, когда на улице еще было темно. Освещение включили вручную, а когда рассвело, фонари автоматически выключились», - пояснил Кландорф.