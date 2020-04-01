Ср, 1.04.2020
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В Таллинне погасло уличное освещение: чрезвычайное положение ни при чем

Уличное освещение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня рано утром в Таллинне в результате поломки оборудования частично отключилось уличное освещение.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф уточнил, что действующее в стране чрезвычайное положение не предусматривает временных ограничений на работу уличного освещения.

«Сбой произошел сегодня рано утром, около пяти часов утра, когда на улице еще было темно. Освещение включили вручную, а когда рассвело, фонари автоматически выключились», - пояснил Кландорф.

Город Таллинн приносит извинения за возможные неудобства.

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