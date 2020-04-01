Коронавирус. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Испания поставила очередной рекорд по количеству смертей от Covid-19 за одни сутки - в стране скончалось 864 человека, сообщило министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии там умерло 9 053 заразившихся коронавирусом, было зарегистрировано более 102 тыс. подтвержденных случаев. По числу зараженных Испания уступает лишь США и Италии. Однако, согласно последним данным, количество новых заражений в сутки продолжает снижаться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия стала самым большим испытанием для мира после Второй мировой войны. Его слова прозвучали на фоне пессимистичных прогнозов о будущем мировой экономики из-за борьбы с коронавирусом. ООН предполагает, что в результате кризиса работу потеряют до 25 млн человек.

Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных превысило 870 тыс. человек, более 43 тыс. человек умерли.

Италия остается на первом месте по числу смертей (12 428 умерших). Власти надеются, что страна достигла пика, но есть и опасения, что более бедный юг по-прежнему подвержен серьезному риску. Министр экономики Роберто Гуалтьери сообщил в интервью газете Il Fatto Quotidiano, что он считает реалистичным падение ВВП на 6% в этом году.

Во Франции власти решили вывозить пациентов в критическом состоянии из Парижа в менее пострадавшие регионы страны. Испания рассматривает возможность применения аналогичной меры.

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с главами 16 земель о том, сколько продлятся введенные карантинные ограничения. Это особенно актуально в свете грядущей Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. Всего в стране было зарегистрировано 71 808 случаев заражения, умерло 775 человек.

В Иране количество смертей перевалило за 3 тысячи после того, как там за сутки скончалось 138 человек, заразившихся коронавирусом. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 47 593 случая Covid-19. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше.