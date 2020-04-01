Владелец дома призрения нашел способ предотвратить заражение коронавирусом

Пульдре говорит, что единственная возможность для вируса попасть в дом призрения, - через его работников. Поскольку инкубационный период коронавируса до двух недель, то, по словам Пульдре, никакие меры, кроме карантина, не помогут. «Думаю, что это единственное решение», - сказал он и добавил, что дом призрения в Локса, видимо, единственный в Эстонии, где между работодателем и работниками заключен договор две недели подряд находиться в карантине. По словам Пульдре, в одной смене семь сотрудников и они две недели подряд находятся только в доме призрения. Там им предоставлены все условия для проживания.