Ученые объясняют, какие продукты безопасно употреблять

В пищевой промышленности и в обычное время действуют строгие правила безопасности и контроля. Большинство производителей, помимо обязательных, приняло на вооружение и добровольные стандарты безопасности и качества (такие как ISO 22000, FSSC 22000, или более строгие IFS и BRC). Обычно еду упаковывают в перчатках ношение рабочей одежды при этом обязательно, как и покрытые волосы, недопущение украшений на производство, разделение чистых и грязных зон, запрещено также являться больным на работу и т.д. Все работники проходят обучение, чтобы обеспечить высокий уровень личной и производственной гигиены, и его проверяют очень часто и основательно.

В дезинфекции рук для них нет ничего нового, совершенно обычная практика. На производстве регулярно моют и чистят, стерилизуют и дезинфицируют. Вдобавок контролируется сырье, наличие сертификатов и готовая продукция. Предварительно проводятся испытания на хранение, продукция регулярно анализируется в лаборатории производителя, проводятся контрольные анализы в Ветеринарно-пищевой лаборатории.

В чрезвычайной ситуации оказались и пищевики, однако они должны продолжать производство (что неплохо и для производителя, и для потребителя). Известно, что в нынешней ситуации на производстве находятся лишь те, кто напрямую связан с ним, кое-где были ужесточены правила, введено требование ношения масок, перчатки теперь требуются и там, где раньше это было не столь важным. На данный момент ни одно пищевое предприятие не закрыло производство из-за работников, заразившихся вирусом.

Мы советуем всячески поддержать работников пищевой промышленности Сааремаа, их продукция всегда была очень хорошей. Точно не стоит беспокоиться о продуктах, прошедших термическую обработку. Вирус погибает уже при 60 градусах.