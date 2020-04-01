На базе еesti.ee созданы платформы для интернет-общения и обмена файлами

По словам заместителя гендиректора RIA Маргуса Арма, vestlus.eesti.ee является платформой, которой могут пользоваться все, кто идентифицируется через государственную систему аутентификации при помощи действующего в Эстонии eID. «Мы внедрили это решение, поскольку у государственных учреждений и их партнеров возникла потребность в единой коммуникационной среде, где обработка данных осуществлялась бы на территории Эстонии. В нынешней кризисной ситуации, когда многим приходится работать удаленно, мы предлагаем возможность пользоваться платформой всем, кому нужен такой канал обмена информацией», – сказал Арм.

Платформа Vestlus.eesti.ee задумана в первую очередь как система обмена текстовыми сообщениями, где можно создавать различные группы для общения и приглашать в нее других участников. Пользователи идентифицируются при помощи ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID, и в среде они отображаются по фамилии и личному коду. Это позволяет обеспечить участие в беседе тех людей, для которых она предназначена. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ознакомиться с общими условиями услуги и дать согласие на обработку личных данных. В настоящее время сервис общедоступен в качестве бета-версии, то есть он всё еще находится в стадии разработки. В качестве веб-версии сервис можно использовать как в большинстве распространенных веб-браузеров, так и на устройствах Android и iOS с помощью приложения для телефона Rocket.Chat.