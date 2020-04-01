Многих людей с симптомами COVID-19 не направляют на тест: семейный врач объясняет, что им делать

Руководитель Союза семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер во вторник встречалась с семейными врачами Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве. В Нарве она также встретилась с мэром и директором Департамента социальной помощи. И городские власти, и горожане беспокоятся, что в Нарве на прошлой неделе проводилось слишком мало тестов на коронавирус, поэтому непонятно, насколько положение серьезно. Мэру Нарвы поступают жалобы на то, что семейные врачи отказываются выписывать направление на тест. Руководство, составленное Департаментом здоровья, действительно предписывает направлять на анализ далеко не всех, у кого есть симптомы.
Жалуются, что врачи не дают направление
В пятницу депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания Катри Райк обратилась в Фейсбуке к нарвитянам с просьбой поделиться информацией, почему в городе делают мало тестов на коронавирус. Депутат отметила, что 26 марта в Нарве не было сделано вообще ни одного теста.
В комментариях 17 человек рассказали, что они или их родственники заболели - кто-то с высокой температурой и кашлем, кто-то с другими симптомами - но семейные врачи отказались направлять их на коронавирусный тест.
Катри Райк рассказала, что несколько человек также обращались к ней по телефону и рассказывали о той же проблеме. Впрочем, после общения с медиками депутат склоняется к выводу, что ситуация в Нарве действительно не тяжелая. Это может быть вызвано тем, что Нарва живет несколько изолированно от остальной Эстонии.
“Мы должны быть рады сейчас, что Нарва находится там, где она находится, и образ жизни нарвитян такой, какой есть”, - заметила депутат.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратил внимание Департамента здоровья, что в начале прошлой недели тесты на коронавирус в городе практически не делались. По словам мэра, к нему поступают жалобы от нарвитян: одни говорят, что один семейный врач имеет право назначить не более одного-двух тестов в день, другие обеспокоены тем, что никто не берет анализы на дому, а личный транспорт есть далеко не у всех.
Семейные врачи Ида-Вирумаа обсудили ситуацию
31 марта в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве побывали член правления Союза семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер и член этой организации семейный врач из Харьюмаа Алина Тереп. Они встретились с семейными врачами этих городов, а также с руководством Нарвы.
Доктор Алина Тереп рассказала, что ее коллег в Ида-Вирумаа волнует то же, что и семейных врачей по всей Эстонии - доступность масок, халатов и респираторов, а также вопросы ротации персонала - кто и как должен принимать пациентов семейного врача, если сам врач заболел.
Семейные врачи частично перешли на телефонное консультирование, но продолжают прием пациентов с острыми заболеваниями. Врачи в Ида-Вирумаа также получили и освоили компьютерную программу, с помощью которой они выписывают направления на взятие анализов на коронавирус - в специальных пунктах drive-in или на дому.
Проблемы с взятием проб на дому, по словам врачей, нет. На Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа выделена одна бригада скорой помощи, которая берет пробы на дому. По состоянию на 30 марта медики этой бригады взяли 117 проб. На данный момент они успевают ко всем пациентам, которые имеют направление от семейного врача, но не могут сами приехать на анализ. В случае необходимости на эту работу направят еще одну бригаду медиков.
Ситуацию с тестированием на коронавирус в Союзе семейных врачей тоже считают нормальной. Но почему же многие в Нарве не могут получить направление на тест и говорят, что врач не имеет права направлять на тест больше двух человек в день?
“Я не очень поняла, как этот миф образовался, - говорит доктор Тереп. - Говорят, что посчитали количество семейных врачей и то, сколько тестов в день можно провести. Поделили и пришли к этой цифре. На самом деле, это не отвечает действительности, потому что в один день пациентов с такой проблемой может быть много, а в другой - может не оказаться вообще. Когда мы даем направление, человеку звонят из места, где непосредственно берут анализ, и договариваются с ним о времени. Это уже зависит от нагрузки конкретного места приема анализов, а не от того, сколько направлений я выдам в день. Это число не ограничено. И врачи в курсе, что у них нет таких рамок”.
Тестируют далеко не всех, у кого есть симптомы
В то же время, есть выпущенное Департаментом здоровья руководство о том, кого нужно отправлять на анализ, а кого нет. Из этого руководства следует, что даже при наличии кашля и высокой температуры тест на коронавирус могут пройти только те, кто:
- старше 80 лет
- имеет тяжелое хроническое заболевание
- проживает в доме престарелых
- является работником дома престарелых, медиком, аптекарем или оказывает другую жизненно-важную услугу
Остальных больных с высокой температурой и кашлем семейные врачи не имеют права отправлять на тест. Почему?
“Для конкретного человека этот анализ ничего в лечении не изменит, потому что специфического лечения для коронавируса не существует, - говорит Алина Тереп. - Рекомендации останутся те же самые - сидеть дома, стараться изолироваться, использовать симптоматическое лечение по мере необходимости. После теста мы не получим никакой важной информации для лечения. Почему тогда мы тестируем группу риска? Например, есть пациенты с хроническими заболеваниями, особенно если их несколько - состояние этих людей может резко ухудшиться. Мы должны это понимать, держать руку на пульсе, проявлять к ним большее внимание.
Люди, которые попадают в больницу, тоже тестируются, потому что нам нужно понимать, помещать человека в изолятор или в обычную палату. Можно ли пациентов комбинировать между собой, ведь, понятно, что у нас не все палаты одиночные.
Если говорить о тестировании вообще всех людей, то это больше нужно для исследования эпидемиологии. Здесь ограничивающим фактором является то, сколько тестов государство способно предоставить. Всё население Эстонии тестировать за раз просто нереально - нет такой технической возможности, нет компонентов для такого количества анализов”.
Руководства для семейных врачей на период чрезвычайного положения не секретны, их можно найти, в том числе на русском языке, на сайте Союза семейных врачей.
Что делать тем, кто подозревает у себя COVID-19?
Получается, постепенно увеличивается категория людей, которые болеют и подозревают у себя коронавирусную инфекцию COVID-19, но не могут узнать это наверняка, поскольку врач не направляет их на тест. К тому же, люди с подтвержденным диагнозом, обязаны сидеть дома, а люди, которых не направили на тест, не ограничены в передвижениях.
“Рекомендуется человека, у которого есть какие-либо симптомы - температура, кашель, плохое самочувствие, затрудненное дыхание - всё-таки изолировать, - говорит Алина Тереп. - По возможности, хотя бы выделить ему отдельную комнату. Вступают в действие обычные правила гигиены рук, нужно, по возможности, держать дистанцию, а если это невозможно - использовать элементарные маски. Если они, конечно, есть, потому что с масками у нас сейчас проблема.
Если есть возможность изолировать человека в другом месте, например, на даче, то это хорошо.
Ограничений, чтобы члены семьи никуда не ходили, даже в магазин за продуктами, нет. Сейчас все должны понимать, что опасность есть, и чем меньше мы с кем-то общаемся, тем меньше распространяется вирус. Это не зависит оттого, есть ли дома член семьи, который болеет”.