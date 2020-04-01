Многих людей с симптомами COVID-19 не направляют на тест: семейный врач объясняет, что им делать

“Я не очень поняла, как этот миф образовался, - говорит доктор Тереп. - Говорят, что посчитали количество семейных врачей и то, сколько тестов в день можно провести. Поделили и пришли к этой цифре. На самом деле, это не отвечает действительности, потому что в один день пациентов с такой проблемой может быть много, а в другой - может не оказаться вообще. Когда мы даем направление, человеку звонят из места, где непосредственно берут анализ, и договариваются с ним о времени. Это уже зависит от нагрузки конкретного места приема анализов, а не от того, сколько направлений я выдам в день. Это число не ограничено. И врачи в курсе, что у них нет таких рамок”.

Тестируют далеко не всех, у кого есть симптомы

В то же время, есть выпущенное Департаментом здоровья руководство о том, кого нужно отправлять на анализ, а кого нет. Из этого руководства следует, что даже при наличии кашля и высокой температуры тест на коронавирус могут пройти только те, кто:

старше 80 лет

имеет тяжелое хроническое заболевание

проживает в доме престарелых

является работником дома престарелых, медиком, аптекарем или оказывает другую жизненно-важную услугу

Остальных больных с высокой температурой и кашлем семейные врачи не имеют права отправлять на тест. Почему?

“Для конкретного человека этот анализ ничего в лечении не изменит, потому что специфического лечения для коронавируса не существует, - говорит Алина Тереп. - Рекомендации останутся те же самые - сидеть дома, стараться изолироваться, использовать симптоматическое лечение по мере необходимости. После теста мы не получим никакой важной информации для лечения. Почему тогда мы тестируем группу риска? Например, есть пациенты с хроническими заболеваниями, особенно если их несколько - состояние этих людей может резко ухудшиться. Мы должны это понимать, держать руку на пульсе, проявлять к ним большее внимание.

Люди, которые попадают в больницу, тоже тестируются, потому что нам нужно понимать, помещать человека в изолятор или в обычную палату. Можно ли пациентов комбинировать между собой, ведь, понятно, что у нас не все палаты одиночные.

Если говорить о тестировании вообще всех людей, то это больше нужно для исследования эпидемиологии. Здесь ограничивающим фактором является то, сколько тестов государство способно предоставить. Всё население Эстонии тестировать за раз просто нереально - нет такой технической возможности, нет компонентов для такого количества анализов”.

Руководства для семейных врачей на период чрезвычайного положения не секретны, их можно найти, в том числе на русском языке, на сайте Союза семейных врачей.

Что делать тем, кто подозревает у себя COVID-19?

Получается, постепенно увеличивается категория людей, которые болеют и подозревают у себя коронавирусную инфекцию COVID-19, но не могут узнать это наверняка, поскольку врач не направляет их на тест. К тому же, люди с подтвержденным диагнозом, обязаны сидеть дома, а люди, которых не направили на тест, не ограничены в передвижениях.

“Рекомендуется человека, у которого есть какие-либо симптомы - температура, кашель, плохое самочувствие, затрудненное дыхание - всё-таки изолировать, - говорит Алина Тереп. - По возможности, хотя бы выделить ему отдельную комнату. Вступают в действие обычные правила гигиены рук, нужно, по возможности, держать дистанцию, а если это невозможно - использовать элементарные маски. Если они, конечно, есть, потому что с масками у нас сейчас проблема.

Если есть возможность изолировать человека в другом месте, например, на даче, то это хорошо.