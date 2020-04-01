Скончался один из основателей информатики в Эстонии

Тыугу родился в 1935 году в Таллинне. 14 июня 1941 года его вместе с семьей отправили в Сибирь, где он до 1946 года находился в ссылке в Кировской области вблизи Уржума. Поскольку его мать скончалась в Сибири, а отца казнили, после возвращения в Эстонию в 1946 году он жил у тети в Хааберсти. Тыугу учился в 7-классной школе Хаарбсти, в 1953 году он окончил Таллиннскую 20-ю среднюю школу, а в 1958 году - Таллиннский политехнический институт по специальности «машиностроение».

В 1961 году Тыугу окончил Ленинградский политехнический институт, в 1965 году защитил кандидатскую в Академии наук Белорусской ССР, а в 1973 году — докторскую в Ленинградском институте электротехники.

Тыугу считается основателем информатики в Эстонии. С 1976 года он был связан с Институтом кибернетики. В 1981 году Тыугу стал членом Академии наук в области информатики.

В период 1985–1991 он был академиком-секретарем отдела информатики и технических наук академии наук, а в период 1992–2000 профессором техники программного обеспечения Шведского королевского технического университета, затем он был профессором Estonian Business School, а с 2008 года научным сотрудником-советником Центра компетенции коллективной киберобороны.

В 1967 и 1987 году научная работа Тыугу удостаивалась государственных премий. Наряду с научной работой Тыугу активно участвовал также в общественно и политической жизни Эстонии. В период 1989-1991 он был депутатом Съезда народных депутатов СССР. Вместе с другими эстонскими депутатами Тыугу выступал за аннулирование и осуждение секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.