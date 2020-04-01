Как режим чрезвычайного положения повлиял на весеннюю уборку в Таллинне

Как сказал вице-мэр Калле Кландорф, под пристальным вниманием находятся павильоны на остановках, где может быть больше людей.

«Поэтому мы дали нашим партнерам поручение мыть скамейки на автобусных павильонах не меньше одного раза в день, - сказал Калле Кландорф. – Договорный партнер Таллинна, фирма JCDecaux, которая владеет частью павильонов, уже выполнила один круг очистки на всех павильонах. Так же будут мыться принадлежащие Tallinna Linnatranspordi ASi и Таллиннскому транспортному департаменту трамвайные и автобусные остановки».

По словам вице-мэра, были приняты спецмеры, в рамках которых расположенные в городских парках скамейки моются под давлением. Также внимание уделяется уборке в парках летучего мусора. В нынешнем экстренном положении районы Таллинна получили дополнительное задание посмотреть, как можно ускорить очистку внутриквартальных улиц.

Работы по уборке ведутся на проезжих частях, пешеходных дорожках, дорожках для велосипедистов, парковках и т.д. При проведении работ важно, чтобы можно было намочить собравшуюся в желобах для стока воды грязь – тогда ее можно будет убрать, а после этого, не опасаясь заморозков, осуществить уборку улиц; в противном случае очистка улиц поднимет в воздух неимоверное количество пыли.

До тех пор, пока продолжается использование шипованной резины, в городское пространство постоянно попадают микрочастички пыли, поэтому несмотря на уборку невозможно обеспечить чистую от пыли городскую среду. Таллинн призывает владельцев автомобилей, которые сейчас сидят дома, сменить зимнюю резину. Ежегодно город собирает 200-300 грузовиков асфальтной пыли, которая возникает из-за использования шипованной резины.

Окончательную уборку улиц проведут тогда, когда сезон использования шипованных покрышек завершится. Если работам не воспрепятствует неожиданный снег или минусовые температуры, весенняя уборка города завершится к концу апреля.