Региональная больница открыла отдельную веб-страницу о COVID-19

«Во всем мире очень много информации, которую производят ежеминутно и ежечасно. К сожалению, во весь этот поток попадает неточная и непроверенная информация. Поэтому вполне понятно, что людям сложно ориентироваться в том, какие каналы использовать и откуда получать наиболее достоверную информацию. Это причина, по которой команда Региональной больницы решила собрать всё, связанное с COVID-19, в одном месте. Этот портал поможет пациентам, их близким и всем, кто ищет и хочет получать достоверную информацию», - сказал руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.