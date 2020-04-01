Ср, 1.04.2020
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Региональная больница открыла отдельную веб-страницу о COVID-19

Põhja-Eesti regionaalhaigla niinimetatud Covid-19 osakond.

ФОТО: Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Северо-Эстонская региональная больница сегодня открыла специльную интернет-страницу о COVID-19, посвященную достоверной информации, научным советам и оперативно э-помощи, www.koroonakriis.ee.

«Во всем мире очень много информации, которую производят ежеминутно и ежечасно. К сожалению, во весь этот поток попадает неточная и непроверенная информация. Поэтому вполне понятно, что людям сложно ориентироваться в том, какие каналы использовать и откуда получать наиболее достоверную информацию. Это причина, по которой команда Региональной больницы решила собрать всё, связанное с COVID-19, в одном месте. Этот портал поможет пациентам, их близким и всем, кто ищет и хочет получать достоверную информацию», - сказал руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.

На портале вы найдете новости, статьи, инфо-материалы, можно послушать записанные подкасты, в которых будут участвовать признанные специалисты и эксперты в области медицины.

На странице работает чат-бот Сувэ, который задействован и на веб-странице правительства, посвященной кризису. Сувэ пока в пилотной стадии разработки и со временем будет улучшаться. Чат-бот помогает находить нужную информацию на странице.

На сайте Региональной больницы также есть отдел часто задаваемых вопросов, все необходимые контакты и номера линий помощи, куда можно обратиться в период чрезвычайного положения.

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