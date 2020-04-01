Коронавирус пока не повлиял на цены квартир в Таллинне. Что покажет апрель?

По сравнению с мартом 2019 года, сделок купли-продажи квартир в Эстонии в этом году также было совершено почти на 16 процентов меньше, но зато средняя цена квадратного метра была на 8 процентов выше, чем год назад.

«Мы видим, что кризисная ситуация резко повлияла на количество сделок с квартирами, но до цен кризис пока не добрался. Вероятно, в апреле мы получим гораздо более радикальные цифры», - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, сейчас в первую очередь нужно следить за тем, что происходит в Таллинне и Харьюмаа, где рынок жилой недвижимости постоянно является самым активным на протяжении многих лет.

В марте в Таллинне было заключено 662 сделки купли-продажи квартир, что почти на 21 процент меньше, чем в феврале. Средняя цена за квадратный метр проданных квартир практически не изменилась, составив 2073 евро.

Цены предложений на квартирном рынке в марте также остались на уровне февраля. По данным портала недвижимости City24.ee, таллиннские продавцы квартир просили в среднем по 2449 евро за квадратный метр, что на 15 процентов выше, чем фактические цены сделок.