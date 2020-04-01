Ср, 1.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Коронавирус пока не повлиял на цены квартир в Таллинне. Что покажет апрель?

Коронавирус пока не повлиял на цены квартир в Таллинне. Что покажет апрель?

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

По данным Земельного департамента, в марте этого года в Эстонии было совершено 1 657 сделок с квартирами, что на 16,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена квадратного метра квартирной собственности в целом по стране в марте снизилась на три процента по сравнению с февралем, до 1393 евро.

По сравнению с мартом 2019 года, сделок купли-продажи квартир в Эстонии в этом году также было совершено почти на 16 процентов меньше, но зато средняя цена квадратного метра была на 8 процентов выше, чем год назад.

«Мы видим, что кризисная ситуация резко повлияла на количество сделок с квартирами, но до цен кризис пока не добрался. Вероятно, в апреле мы получим гораздо более радикальные цифры», - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, сейчас в первую очередь нужно следить за тем, что происходит в Таллинне и Харьюмаа, где рынок жилой недвижимости постоянно является самым активным на протяжении многих лет.

В марте в Таллинне было заключено 662 сделки купли-продажи квартир, что почти на 21 процент меньше, чем в феврале. Средняя цена за квадратный метр проданных квартир практически не изменилась, составив 2073 евро.

Цены предложений на квартирном рынке в марте также остались на уровне февраля. По данным портала недвижимости City24.ee, таллиннские продавцы квартир просили в среднем по 2449 евро за квадратный метр, что на 15 процентов выше, чем фактические цены сделок.

«В то же время количество предложений о продаже квартир стало уменьшаться, так как многие продавцы приостанавливают продажи, а на деятельность бюро недвижимости также влияет кризис», - сказал Ноппель-Кокеров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ