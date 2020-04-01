Вице-канцлер Минсоцдел: положение на рынке труда быстро ухудшается

На прошлой неделе было зарегистрировано 2059 новых безработных, и ситуация на рынке труда быстро меняется в худшую сторону, сказал вице-канцлер Министерства социальных дел Стен-Андреас Эрлих.
«Обсуждаются два политических решения. Во-первых, разрешить ли стоящим на учете по безработице краткосрочную и низкооплачиваемую работу. Во-вторых, смогут ли совет Кассы по безработице и правительство продлить период выплаты компенсаций во время кризиса, если это посчитается целесообразным», - цитирует вице-канцлера Rus.ERR.
По словам Эрлиха, эти вопросы находятся в стадии разработки, решения еще не приняты, и серьезные обсуждения начнутся на следующей неделе.