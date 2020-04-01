Вице-канцлер Минсоцдел: положение на рынке труда быстро ухудшается

«Обсуждаются два политических решения. Во-первых, разрешить ли стоящим на учете по безработице краткосрочную и низкооплачиваемую работу. Во-вторых, смогут ли совет Кассы по безработице и правительство продлить период выплаты компенсаций во время кризиса, если это посчитается целесообразным», - цитирует вице-канцлера Rus.ERR.