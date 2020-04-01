"Слезы подступали к горлу": коронакризис принес семейным врачам серьезную проблему

Семейный врач из Центра семейных врачей "Веэ" в Пайде Ингрид Альт рассказала, что с начала чрезвычайного положения у них недостаток защитных средств, пишет Järva Teataja.
Альт отметила, что сорвавшиеся госпоставки защитного снаряжения и другие проблемы - больше не новость. "Но мы в ситуации, в которой должны работать и не можем ждать", - сказала она.
В первые недели, по словам Альт, в прямом смысле слова слезы подступали к горлу, поскольку получить одноразовые защитные средства было неоткуда. "Из большого затруднения нас выручил один производитель продуктов из Ярвамаа. Мы очень благодарны им за эту помощь", - заметила она.
Теперь они снова в ситуации, когда приходится просить помощи предпринимателей. "Я не знаю, используются ли в каком-то учреждении средства для защиты лица. В нашей работе они бы очень пригодились. Но предложить можно было бы маски и другие одноразовые средства для защиты здоровья", - сказала она.
Альт выразила надежду, что государство разрешит проблему нехватки защитных средств и предоставит необходимые принадлежности уездным семейным врачам, потому что пациентов нужно принимать и сейчас.