"Слезы подступали к горлу": коронакризис принес семейным врачам серьезную проблему

Альт отметила, что сорвавшиеся госпоставки защитного снаряжения и другие проблемы - больше не новость. "Но мы в ситуации, в которой должны работать и не можем ждать", - сказала она.

В первые недели, по словам Альт, в прямом смысле слова слезы подступали к горлу, поскольку получить одноразовые защитные средства было неоткуда. "Из большого затруднения нас выручил один производитель продуктов из Ярвамаа. Мы очень благодарны им за эту помощь", - заметила она.

Теперь они снова в ситуации, когда приходится просить помощи предпринимателей. "Я не знаю, используются ли в каком-то учреждении средства для защиты лица. В нашей работе они бы очень пригодились. Но предложить можно было бы маски и другие одноразовые средства для защиты здоровья", - сказала она.