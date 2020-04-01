В Германии уроженца Эстонии задержали за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

Полиция вчера вечером в 17.20 получила сообщение, что на парковке строительного магазина один мужчина беспокоит других людей и игнорирует введенный на время распространения коронавируса запрет на приближение.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на парковке 24-летнего уроженка Эстонии, который продавал из багажника автомобиля CD-диски.

Он подходил к прохожим и подзывал их к своему автомобилю, чтобы показать багажник, который был заполнен CD-дисками, пишет Nordwest Zeitung.

Эстонец сказал полицейским, что продает диски по договоренности с находящимся рядом продуктовым магазином. Когда полицейские обратились к работникам магазина, выяснилось, что они ничего не знают о договоренностях с беспокоившим людей на парковке молодым человеком.

Полицейские установили, что у него нет разрешения на торговлю. Полицейские конфисковали у него 1101 CD-диск.