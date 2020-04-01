Продуктовый банк: в сотрудничестве с Rimi мы окажем помощь 1600 семьям по всей Эстонии

Пит Борефийн, глава Продуктового банка: «Обычно около 9000 человек в неделю получают продовольственную помощь из 15 продуктовых банков по всей Эстонии. Продовольственная помощь состоит из продуктов, списанных в магазинах и пожертвованных частными лицами и предприятиями. В нынешней чрезвычайной ситуации число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, непрерывно растет. В то же время объем продовольствия, списываемого в магазинах, значительно сократился. У них просто не остается такого количества продуктов, которые можно нам отдать. Кроме того, из-за чрезвычайного положения этой весной мы вынуждены быть отменить нашу ежегодную акцию по сбору продуктов, которую мы проводим по всей Эстонии. В декабре 2019 года во время двухдневной кампании было собрано в общей сложности 45 тонн продовольствия. Теперь его уже нет. Склады продуктового банка уже пусты или скоро опустеют. Мы очень рады, что получили от Rimi такое большое пожертвование. Это позволит нам помочь многим людям. Большое спасибо, Rimi!»

«На сегодняшний день многие жители Эстонии уже потеряли работу и их семьи оказались в очень затруднительном положении, - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - Мы знаем, что у некоторых семей нет сбережений, которые позволят пережить трудные времена, поэтому помощь этим людям чрезвычайно важна. Стоит поинтересоваться у своих соседей и знакомых, как у них идут дела, и если кто-то потерял работу и не может обеспечить пропитание своей семье, то по возможности нужно помочь или посоветовать обратиться в Продуктовый банк».

«Мы сами связались с Продуктовым банком и попросили сообщить нам, в каких продуктах больше всего нуждаются семьи. Продуктовый банк нанес на карту районы Эстонии, где на данный момент продовольственная помощь наиболее необходима. Мы благодарим нашего партнера за быстроту действий и надеемся, что мы все вместе сможем преодолеть кризис», - добавил Падумяэ. Он подтвердил, что Rimi продолжит помогать нуждающимся семьям посредством пожертвований в Продуктовый банк до окончания чрезвычайной ситуации.

Продуктовый банк высоко ценит вклад Rimi в улучшение сложившейся ситуации и призывает все другие компании при возможности поддержать нуждающихся в это трудное время.

Каждый, кто хочет поддержать работу Продуктового банка, сможет сделать это в любой момент. Совершить пожертвования можно, зайдя на сайт armastanaidata.ee или позвонив по телефону пожертвований Продуктового банка:

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