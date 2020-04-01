В этом году март был по всей Эстонии очень теплым, однако есть одно "но"

Несмотря на нетипично высокую температуру воздуха март в этом году не побил рекорды максимальной температуры, сообщил BNS в среду пресс-секретарь.

Рекордно высокая температура воздуха в Эстонии в марте составляет 18,9 градуса тепла, ее зарегистрировали 30 марта 1968 года на Валгаской метеостанции. В этом году максимальная температура воздуха составила 14,8 градуса тепла, ее зарегистрировали 27 марта на Выруской метеостанции.

Вне зависимости от того, ведутся ли наблюдения 50 или 150 лет, этот март на всех метеостанциях вошел в первую десятку по теплой погоде.

В марте средняя температура воздуха в Эстонии составила 2,4 градуса тепла (норма − 1,1 градуса мороза). При отсчете с 1961 года этот показатель занял 4-5 место. Столь же теплым был март 1989 года. Самым теплым был март 2007 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 3,4 градуса тепла.

Самой теплой была первая декада марта. В первой трети марта средняя температура воздуха в Эстонии составила 3 градуса тепла (норма 2,7 градуса мороза). При отсчете с 1961 года первая декада марта еще никогда не была столь же теплой.