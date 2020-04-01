Туроператоры TEZ Tour и Novatours выступили с обращением

Туроператоры TEZ Tour и Novatours своими силами и за свой счет вернули в Эстонию около 2000 туристов из Египта, с Тенерифе и из прочих уголков мира.

"Наши консультанты работали круглосуточно, оказывая всестороннюю помощь и организуя дополнительные авиарейсы. Расходы достигли порядка 700 000 евро, - сообщают туроператоры. - Novatours и TEZ Tour всегда помогали своим туристам в кризисных ситуациях, будь то извержение вулкана в Исландии, государственный переворот в Египте или беспорядки в Турции. Всегда оперативно, среди первых, своими силами, за свой счет, не прося помощи у государства".

14 марта министр экономики и коммуникаций Таави Аас обратился ко всем туристическим предприятиям с настойчивой просьбой немедленно вернуть всех находящихся за границей клиентов домой не позднее среды 18 марта. "Когда же туристы были возвращены в Эстонию, мы получили от Министерства экономики и коммуникации письмо, в котором значилось, что министерство лишь дает рекомендации, и они не обязательны к исполнению, - говорится в обращении туроператоров. - Правительство раздает рекомендации или всё же распоряжения? На наш взгляд, если правительство называет происходящее «спасательной операцией» и «эвакуацией», то мы имеем дело с распоряжениями, обязательными к исполнению, и материальная ответственность за эвакуацию граждан страны не должна ложиться целиком и исключительно на плечи частных компаний".

По словам TEZ Tour и Novatours, они прилагали и продолжают прилагать огромные усилия, чтобы выполнить свои обязательства, но они уверены, что нынешняя непредвиденная ситуация (форс-мажор) четко показывает, что нужны изменения в законодательстве. Одним из таких важных изменений, по их мнению, должно стать солидарное разделение расходов в случае массовой эвакуации граждан между туроператорами и государством.