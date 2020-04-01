Ратас за приостановку платежей во вторую пенсионную ступень: условия обсуждаются

"Что касается приостановки выплат во вторую пенсионную ступень со стороны государства, то такой вопрос обсуждается. Общий принцип таков, что мы должны выплачивать пенсии сейчас и 20-процентный социальный налог уже сейчас этого не обеспечивает. Остановка выплат в размере 4% со стороны государства предоставила бы такую возможность. Но я считаю, что мы должны компенсировать эти 4% тем, кто решит продолжать делать взносы. То есть те, кто продолжит платить 2%, получат компенсацию за приостановку выплаты 4%", – рассказал Ратас в передаче "В студии премьер-министр" на Vikerraadio.