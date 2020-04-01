Ратас за приостановку платежей во вторую пенсионную ступень: условия обсуждаются

Премьер-министр Юри Ратас заявил о принципиальной поддержке идеи о приостановке государственных взносов во вторую пенсионную ступень, так как это поможет обеспечить выплату пенсий сейчас, пишет Rus.ERR.
"Что касается приостановки выплат во вторую пенсионную ступень со стороны государства, то такой вопрос обсуждается. Общий принцип таков, что мы должны выплачивать пенсии сейчас и 20-процентный социальный налог уже сейчас этого не обеспечивает. Остановка выплат в размере 4% со стороны государства предоставила бы такую возможность. Но я считаю, что мы должны компенсировать эти 4% тем, кто решит продолжать делать взносы. То есть те, кто продолжит платить 2%, получат компенсацию за приостановку выплаты 4%", – рассказал Ратас в передаче "В студии премьер-министр" на Vikerraadio.