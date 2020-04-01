Apple может представить новый бюджетный iPhone 15 апреля

При этом он напомнил, что планы компании могут измениться из-за продолжающейся пандемии коронавируса. По данным Проссера, для соблюдения заявленных сроков релиза нового смартфона Apple в ближайшее время обеспечит компьютерами iMac ряд сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

Издание "Код Дурова" напоминает, что что 4,7-дюймовый iPhone 9, по слухам, станет наследником iPhone 8, выполненным в том же самом корпусе, со сканером Touch ID, единственной основной камерой и процессором A13 Bionic из линейки iPhone 11. Ранее источники сообщали, что Apple планировала представить смартфон на презентации 31 марта, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса.