Ср, 1.04.2020
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Apple может представить новый бюджетный iPhone 15 апреля

Apple.

ФОТО: Shutterstock

Компания Apple может представить недорогой смартфон iPhone 9 (ранее в утечках он фигурировал под названием iPhone SE2) 15 апреля, а в продаже устройство может появиться уже 22 апреля. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter инсайдер Джон Проссер со ссылкой на итоги внутренней встречи в Apple, передает NEWSru.com.

При этом он напомнил, что планы компании могут измениться из-за продолжающейся пандемии коронавируса. По данным Проссера, для соблюдения заявленных сроков релиза нового смартфона Apple в ближайшее время обеспечит компьютерами iMac ряд сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

Издание "Код Дурова" напоминает, что что 4,7-дюймовый iPhone 9, по слухам, станет наследником iPhone 8, выполненным в том же самом корпусе, со сканером Touch ID, единственной основной камерой и процессором A13 Bionic из линейки iPhone 11. Ранее источники сообщали, что Apple планировала представить смартфон на презентации 31 марта, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Apple рассматривает возможность отложить сентябрьскую презентацию новых смартфонов iPhone с поддержкой 5G из-за сложностей с производством и снижения спроса в условиях пандемии. Предполагается, что окончательное решение о сроках презентации будет принято в мае, а пока что в Apple внимательно следят за ситуацией с распространением вируса в США и Европе – на эти два рынка приходится более половины продаж смартфонов компании.

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