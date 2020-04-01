Жительница Петербурга Зинаида Беликова (слева) и Владимир Путин. 19 февраля 2020 ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP

19 февраля - в разгар обсуждения поправок в Конституцию - жительница Петербурга Зинаида Беликова спросила Владимира Путина, как прожить на пенсию 10 тысяч 800 рублей. После этого местные власти решили даже те проблемы Беликовой, на которые она не жаловалась, а сам Путин предложил прописать в Конституции России положение об обязательной индексации пенсий "не реже раза в год".

Как выяснила Би-би-си, группа "случайных прохожих" для самого обсуждаемого за последнее время общения Путина с народом была сформирована из чиновников, сотрудников "фабрики медиа" Евгения Пригожина, выпускников близкой Смольному "Школы молодого политика" и просто лояльных граждан, ушедших в тот день с работы на несколько часов.

О том, что Владимир Путин приедет возлагать цветы к памятнику Анатолию Собчаку в годовщину его смерти, заранее сообщили местные СМИ. Точное время известно не было, но квартал на Васильевском острове был оцеплен уже с утра, а слева от памятника установили забор из пуленепробиваемого стекла.

Возложив цветы, президент, как потом писал сайт Кремля, "кратко пообщался с жителями Санкт-Петербурга". При этом видеозапись встречи появилась в хронике визита, затем исчезла, а спустя пару часов вновь вернулась на сайт (пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял Би-би-си, что дело было в технической проблеме).

Общение было тесным: по одну сторону от турникета стоял Путин и узнаваемые с первого взгляда чиновники, в том числе державшийся за рукав охранника губернатор Александр Беглов, по другую - небольшая группа людей. Би-би-си изучила состав уличной массовки.

"Лучший друг"

Члену "Единой России" Александре Байдиковой, ожидавшей на улице появления президента около часа, удалось занять наиболее удачную позицию для этой встречи. Путин говорил с Зинаидой Беликовой, практически глядя в камеру зеленого смартфона Александры, а кремлевскому оператору пришлось снимать затылок президента.

В социальных сетях Александры есть совместные фото с губернатором Петербурга Александром Бегловым. 19 февраля она попросила охранника Путина сфотографировать ее с президентом, и позже выложила снимок на своей странице "Вконтакте", подписав "Лучший друг".

Фото с Путиным. ФОТО: Kuvatõmmis

"Девушка, которая снимала все на камеру, сказала, что она журналист, и назвала какой-то портал "1703", - рассказала Би-би-си стоявшая рядом с Александрой участница встречи Татьяна Команденко. Видео, снятое с точки, где стояла Александра, действительно разместил анонимный Телеграм-канал "1703". При этом был выбран не разговор с Беликовой о пенсиях, а 30-секундный фрагмент, в котором Путин говорит, что в некоторых странах из-за плохих законов разрушаются дома, а Россия социальные проблемы решает.

Как выяснила Би-би-си, "1703" - один из ресурсов "фабрики медиа". Ранее о связи "1703" с Евгением Пригожиным писала, не ссылаясь на источник, "Ротонда".

Самым известным из медиаресурсов, которые связывают с Пригожиным, считается петербургская "фабрика троллей", которая была известна под юридическими именами "Агентство интернет-исследований", "Главсеть", "Микс-инфо" и другими.

"Телеграм-канал "1703" - это якобы независимый канал, освещающий новости Петербурга", - рассказал Би-би-си бывший сотрудник "фабрики троллей". Свои слова он подтвердил фотографией схемы, где указаны медийные ресурсы "фабрики".

Он отмечает, что было создано несколько подобных ресурсов, в названии которых использованы эти цифры, в том числе публикующих новости про спорт и культуру. Как утверждает источник Би-би-си, задача этих каналов - "собирать нейтральную публику и изредка устраивать "25-й кадр", вбрасывая "фабричные" новости, допустим, про [оппозиционного депутата] Бориса Вишневского". На выборах губернатора канал использовался как площадка для агитации за Беглова.

Александра Байдикова знакома Би-би-си не как журналист, а как начальник отдела комментирования РИА ФАН - ключевого СМИ медиахолдинга "Патриот" (так официально называется "фабрика медиа" Пригожина). Отдел комментирования во главе с Байдиковой появился в РИА ФАН весной 2019 года, его деятельность напоминала тактику "троллинга": сотрудники оставляют комментарии под публикациями в соцсетях, используя в аккаунтах ники со словом ФАН.

В декабре 2019 года Байдикова давала интервью Би-би-си. Она рассказывала, что не считает себя "троллем", а видит свою задачу в том, чтобы доносить до читателя позицию, альтернативную той, что публикуют "либеральные и антироссийские СМИ". Источник, знакомый с актуальной ситуацией на "фабрике троллей", утверждает, что Байдикова и сейчас работает в этой организации.

На просьбу Би-би-си прокомментировать встречу с Путиным Александра не ответила и заблокировала аккаунт корреспондента в "Инстаграме".

"Держим, держим"

Байдикова ожидала президента в небольшой (по сравнению с собравшимися на другой стороне улицы) группе людей на перекрестке. На канале "1703" есть видео, где запечатлен момент приближения кортежа Путина. Видно, что полицейские со словами "держим, держим" не подпускают к заграждению никого кроме двух мужчин, наблюдающих, как Путин здоровается с Бегловым. Один из них в синем шарфе - глава районной администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, другой - в спортивной шапке, надвинутой на темные очки - его заместитель Виталий Мартыненко.

Виталий Мартыненко и Эдуард Ильин ФОТО: kremlin.ru

Когда через несколько минут Путин и его свита на обратном пути к кортежу вплотную приблизились к ожидающим, чиновников администрации Василеостровского района отделяло от президента и губернатора то же самое оранжевое заграждение, что и "простых" горожан.

Ильин, как писала "Фонтанка", ранее был в том же районе начальником криминальной милиции (до переименования в полицию). Его имя также связывают с прошлогодним скандалом, когда на выставку военной техники, организованной патриотической организацией "Звезда" ко Дню Победы, сгоняли сотни школьников из возглавляемого им района. Ильин принудительный характер праздника отрицал и утверждал, что праздник посетят только те, кто сами выразили такое желание.

Мартыненко известен в городе как казачий атаман и бывший депутат заксобрания, успевший сменить три фракции в городском парламенте. Из "СПС-"Яблока" он перешел в "Единую Россию", оттуда в ЛДПР и обратно в "ЕдРо". В день рождения Путина - 7 октября 2017 года - Мартыненко (на тот момент советник вице-губернатора по внутренней политике Константина Серова) в такой же шапке наблюдал за сторонниками Алексея Навального.

Игорь Дашко и Галина Королева ФОТО: kremlin.ru

В задних рядах ситуацию контролировала первый заместитель главы администрации Васильевского острова Галина Королева. Ранее она заведовала отделом соцзащиты населения района. "Фонтанка" со ссылкой на учительницу 575-й школы Татьяну Иванову писала о том, что в 2011 году Королева якобы принимала участие в организации встреч, на которых педагогов обучали способам манипуляции с результатами выборов.

Королева подобные действия отрицала и даже обращалась в суд с требованием защитить ее деловую репутацию, однако суд по итогам рассмотрения иска в двух инстанциях не нашел в словах Ивановой порочащих сведений.

Вскоре после скандальных парламентских выборов Королева пошла на повышение: в 2012-м она уже занимала пост замглавы администрации, а после выборов 2014-го - первого зама. Та же учительница Иванова в 2014-м сообщала, что Королева якобы проводила инструктаж участковых избирательных комиссий по манипуляциям со списками досрочно проголосовавших.

Рядом с Королевой за общением Путина с народом наблюдала главный специалист отдела молодежной политики и работы с общественными организациями той же администрации Мария Лапшина. Самая активная роль досталась начальнику отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности районной администрации Игорю Дашко. Он стоял рядом с Беликовой, когда она выкрикнула свой вопрос Путину. А после того как президент сказал: "Не толкайтесь, идите сюда, пожалуйста", пропустил Зинаиду вперед.

Виталий Мартыненко, Галина Королева и Игорь Дашко не захотели подробно обсуждать эту встречу с корреспондентом Би-би-си. Игорь Дашко отметил, что все прошло "достойно, хорошо", на вопрос о своей роли на этой встрече он сказал, что "немножко занят" и закончил разговор. Быстрее всех повесила трубку Галина Королева: "Никто никого не приглашал, жители были и все". Последним, кому удалось дозвониться корреспонденту Би-би-си, стал Виталий Мартыненко. Он сразу заявил, что никаких сценариев и отборов не было. По его заверению, подход Путина к жителям, у которых никто документы не проверял, "был его личным решением, принятым в считанные секунды".

Увидеть Путина и умереть

Лучшее место в первом ряду у оранжевого поручня, за который держался в течение всей встречи президент, досталось 83-летней Марии Соленовой. Но задать вопрос Путину она даже не попыталась и лишь молча стояла и улыбалась в течение всего разговора президента с Зинаидой Беликовой о пенсиях.

Соленова в беседе с корреспондентом Би-би-си сказала, что о визите Путина она услышала по радио и пришла ради этого к памятнику Собчаку около 11 утра. По ее словам, сначала чиновники из администрации Василеостровского района просили её уйти, но женщина заверила их в своей лояльности: "Я сказала, что хочу видеть Владимира Владимировича, стрелять не буду, кирпичами кидаться не буду, просто посмотрю на своего президента".

Из рассказа Соленовой следует, что решение о том, кто может остаться у памятника, очевидно, принимал чисто выбритый мужчина в кепке: он представился сотрудником администрации и попросил перейти на противоположный тротуар, куда подошел потом Путин. Под описание чиновника попадает уже упомянутый глава отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Игорь Дашко.

В василеостровской администрации работает и родственник Марии - кандидат военных наук Юрий Соленов ведет курсы гражданской обороны. Но никто из родственников (среди них также есть офицеры полиции и ГИБДД), по ее словам, не знал, что она собирается на встречу с Путиным.

Всю жизнь, в том числе блокадные годы, Соленова прожила на Васильевском острове. В беседе с Би-би-си она вспомнила, как 20 лет назад открывали памятник Собчаку: тогда, по её словам, все окна близлежащих домов были заставлены фанерой или заклеены. Соленова довольна "хорошей пенсией" и все эти годы голосует за Путина, так как "он достойнее всех": "И потом [после встречи] я сказала, что могу умирать! Как, знаете, говорят: увидеть Париж и умереть".

На такси за кортежем

Присутствовавшие на встрече Татьяна Команденко, Юлия Засыпкина и их коллега Светлана работают на Васильевском острове в финансовой службе девелоперской компании "Главстрой СПб". Компания раньше принадлежала Олегу Дерипаске, но и сейчас остается одним из крупнейших подрядчиков Смольного, ее офисное здание на набережной Лейтенанта Шмидта (дом 5) примыкает к резиденции Евгения Пригожина (дом 7).

"Мимо нашей работы очень часто проезжают кортежи", - рассказала Татьяна. По ее словам, 19 февраля она с коллегами увидела проезжающие мимо машины с мигалкой и сразу подумала, что это Путин, так как до этого слышала о визите по радио. Было время обеда. Поймав такси, девушки поспешили к памятнику. "Где-то час мы простояли на совсем маленьком уголке, там все было оцеплено, и через дорогу тоже стояли люди. Было много охраны, но нас не досматривали и не проверяли. Нас это удивило - как так обычные граждане получили такой прямой контакт с президентом, мы даже с ним поздоровались за ручку".

Татьяна, по ее словам, на выборах голосовала не за Путина, но после встречи стала лучше к нему относиться, потому что "он просто подошел к толпе и смог разговаривать с этой женщиной, спокойно ей отвечал, и в принципе может ответить на любой вопрос провокационный". Фото Татьяны и Юлии с Путиным, которым они по просьбе Мартыненко поделились с администрацией, чиновники разместили на странице "Василеостровские новости".

"Вот интересно, эта фотография [с Путиным] мне как-то поможет дальше в жизни? - рассуждала в разговоре с Би-би-си Татьяна. - Все уверены, что это прямо зеленый свет".

Тот же снимок перепостило на странице "ВКонтакте" движение "Я люблю Васильевский остров". Под этим брендом продвигали своих кандидатов на муниципальных выборах 2019 года администрация и политтехнологи Евгения Пригожина.

Баллотировалась на тех же выборах и одна из "френдов" Татьяны Команденко "ВКонтакте" - Дарья Сластенина. Она тоже экономист и работала на Васильевском острове в девелоперском бизнесе - в структуре крупнейшего в городе, тесно сотрудничающего с властью застройщика - группы "ЛСР" (принадлежит экс-сенатору Андрею Молчанову, ее топ-менеджерами были бывший и действующий вице-губернаторы Александр Вахмистров и Максим Соколов).

Дарья закончила в июне 2019 года "Школу молодого политика", созданную на базе комитета по молодежной политике Смольного при участии политтехнологов Пригожина, работавших в предвыборном штабе Александра Беглова. Руководитель школы, депутат Госдумы от "Единой России" Илья Костунов не скрывал, что проект был "связан с выборами в Петербурге 2019 года": по его данным, 356 слушателей Школы стали кандидатами в муниципальные депутаты, более 60 из них были избраны, 300 человек наблюдали за губернаторскими выборами.

Одна из выпускниц "Школы молодого политика" - Мария Сосунова - тоже была 19 февраля на встрече с Путиным. На своих страницах в соцсетях она опубликовала фото и видео с комментарием "Встреча на Васильевском острове с президентом в обед". Политические взгляды семьи публично высказывает муж Марии: в соцсетях можно найти пост про то, что "у Путина только два состояния: он или в бою, или победил", а "поправки в Ельцинскую проамериканскую конституцию будут защищать наши права, а не права забугорных проходимцев".

Карьера главы семьи Сосуновых связана со структурами "Роснефти" и "Газпрома". На негативные комментарии, которые оставили под перепостом видео Марии с Путиным посетители страницы ее мужа, тот отреагировал фразами: "Мы за Путина! А кому не нравится - идите в США" и "Чем он вам насолил? Отличный президент".

"Не нравится - на выход, в вашем случае - на выезд!"

Руку к Путину тянула из-за спины Александры Байдиковой женщина, чья активность в соцсетях во многом похожа на деятельность комментаторов "фабрики троллей". Аккаунты она ведет под именем Мария Ш. Поговорить с Би-би-си о встрече с президентом она согласилась на условиях анонимности.

Оставлять комментарии в разных сообществах во "Вконтакте" Мария Ш. начала в январе 2017 года. Большинство групп, которые ее интересовали, - с политической повесткой. Комментарии Марии появлялись под постами про Алексея Навального, Путина, Крым, цены на продукты на Украине и даже про президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При всем этом спектре тем содержание ее ответов было однообразным - "валите из России, если не нравится".

"Навальнята все свои 10к вспоминают?! Да живите вы спокойно, влюбляйтесь, женитесь, детишек рожайте, радуйтесь жизни! Ведь второй жизни не будет" (орфография и пунктуация сохранены), - писала Мария под постом со ссылкой на расследование Алексея Навального о телеведущем Владимире Соловьеве.

"Эльвира, про жизнь у НАС в Крыму могу говорить откуда угодно. Не нравится - на выход, в вашем случае - на выезд!" - заявляла она в спорах с проукраинскими комментаторами.

Сама Мария говорит, что эта активность в соцсетях вызвана исключительно ее личным интересом: "Я человек, в конце концов, меня тоже это все волнует - и Украина, и Крым. Мне интересно мнение людей". Подробности этих комментариев обсуждать с корреспондентом Би-би-си она не захотела: "Я комментирую, но не в данный момент". Но она объяснила, почему агрессивно настроена, например, к сторонникам Навального: "Зачем детей на это разводить? Детей, подростков, у которых мозгов только, чтобы до туалета дойти и жопу подтереть. Они кричат, что это все неправильно, вор должен уйти. Какой вор?"

Во время избирательной кампании 2019 года на Васильевском острове, где кандидаты, которых вели политтехнологи Пригожина, конкурировали, в частности, со "Справедливой Россией", Мария оставляла комментарии под постами в группе справороссов. Один из таких комментариев фигурировал в экспертизе переписки на стене сообщества, созданной кандидатом-справороссом Нэлли Вавилиной. Эксперты нашли там экстремистские высказывания, из-за которых конкуренты пытались снять Вавилину с выборов. Она в итоге стала главой муниципального совета, а Мария продолжает комментировать посты в ее группе.

Примерно за месяц до встречи с Путиным - в январе 2020 года - в группе жителей Васильевского острова в сети Мария пыталась успокоить людей, критикующих кортеж президента, из-за которого в городе перекрыли дороги. "Боже, что ж все злые-то такие?!" - писала она в ответ на негативные комментарии.

"Никакого отбора не было, не придумывайте, пожалуйста, - сказала Мария корреспонденту Би-би-си. - Да, кто-то шел направленно, знал, что в это время должны подъехать. Девчонки шли мимо - рядом работают, я знаю. Я пришла просто посмотреть на президента. Оказалось, он довольно симпатичный мужчина, довольно крепкий для своих лет".

"Просто Владимиру Владимировичу так надо"

Но главным и самым загадочным героем той февральской встречи остается Зинаида Беликова - студентка Профессионально-реабилитационного техникума для инвалидов, который располагается рядом с памятником Собчаку. Беликова спросила Путина, можно ли прожить на 10 тысяч 800 рублей - столько составляет ее пенсия по инвалидности. Затем страна узнала от президента, что у него "не самая большая зарплата", а Зинаида получила совет "не отчаиваться".

Би-би-си встретилась с Зинаидой спустя три дня: женщина рассказала, что критиковать Путина не собиралась, она "рада, что у нас есть такой замечательный президент", хотя ей "не очень просто жить на эту пенсию". "Мне хотелось бы покупать себе фрукты, покупать хотя бы раз в месяц красную икру, но на это у меня нет финансовой возможности", - добавила Беликова.

Небольшой размер своей пенсии женщина связывает с тем, что нужны деньги на "определенные государственные затраты, нужно содержать армию": "Военная ситуация в мире очень неспокойная сейчас, отношения заграничных правителей к нам не очень доброе. Владимиру Владимировичу нужно защищать мир и спокойствие Российской Федерации. А для этого нужны деньги на военные расходы. Конечно, мне не хватает, но, с другой стороны, значит просто Владимиру Владимировичу так надо… Все-таки у меня инвалидность с правом работы, низкая пенсия - это стимул к тому, чтобы я пошла работать".

Работа для Беликовой нашлась через день после встречи с президентом. Глава района, где она проживает, Николай Цед лично привез в квартиру коробки с продуктами, предложил Зинаиде и ее вернувшемуся из армии сыну трудоустройство, матери - путевку в санаторий и даже пообещал сделать "ремонтик" в их квартире. Все это происходило в присутствии съемочной группы правительственного телеканала "Санкт-Петербург", которую пригласила на эту съемку пресс-служба Цеда. В 2012 году власти того же района уже вручали Зинаиде Беликовой приз - за лучшую женскую роль на районном театральном фестивале "Приморская кулиса".

По словам Беликовой, о приезде президента ей рассказали прохожие, и "ноги сами захотели сюда прийти".

"Все получилось абсолютно спонтанно. Я никакой текст не готовила, просто увидела и захотела. Пропустили охранники без всяких сложностей. Думаю, они понимают психологию людей, тем более они работают в окружении такого хорошего, очень ласкового, внимательного правителя, которым является Владимир Владимирович. Они сразу поняли, что от меня никакой угрозы не исходит", - утверждает Беликова.

Двум студенткам того же техникума Надежде Запрудской и Ольге Дубовенко (они тоже живут на пенсию по инвалидности) ждать приезда Путина пришлось больше часа, но подойти к президенту они так и не смогли - охранники не позволили им приблизиться на расстояние, с которого можно было бы обратиться с вопросом. Подарков от администрации района они тоже не получили. Поначалу женщины согласились поговорить с Би-би-си о встрече с президентом, но впоследствии отказались от интервью.