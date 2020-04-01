На войне как на войне? Таллиннская больница вместо 12 000 масок получила коробки разной мелочи

По словам председателя правления региональной больницы Агриса Пеэду, им должно было поступить 37 000 масок FFP2, но в Таллинне обнаружили, что до них дошло гораздо меньше — 25 000.

Также они обнаружили, что в некоторых коробках вместо приобретенных из-за чрезвычайной ситуации масок находятся предметы, которые ни они, ни поставщик не заказывали. Руководство больницы назвало содержимое ящиков «разной мелочью».

«В переданных поставщику транспортной компанией коробках была другая разная мелочь, которую ни он, ни мы не заказывали», - сказал Пеэду, отметив, что они не получили от транспортной компании желаемое число масок.

Идет ли речь о человеческой или злонамеренной ошибке со стороны продавшего маски предприятия, руководство PERH не прокомментировало.

По словам председателя правления, для системы здравоохранения в нынешней ситуации и 25 000 масок очень важны: «Ситуация сложная и может произойти так, что товар теряется на пороге завода».

«В отношении средств индивидуальной защиты действует так называемое военное положение», - сказал Агрис Пеэду.

Тему сегодня поднимали и на посвященной чрезвычайному положению пресс-конференции, когда у чиновника спросили, приходится ли сейчас и как часто при приобретении масок сталкиваться с мошенниками.

Вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам труда Стен-Андреас Эрлих не смог прокомментировать инцидент в PERH. «Да, к сожалению, это тенденция, что каждый кризис создает таких людей, которые не хотят действовать честно. Следует, конечно, быть осторожными», - сказал он.