В Кадриорге горели развалины имеющего культурно-историческую ценность здания

Согласно экспертизе, представляющее культурно-историческую ценность здание должны были реконструировать, поскольку его повреждения были небольшими. По оценке побывавшего на месте происшествия инспектора Спасательного департамента Айвара Кукка, пожар начался из-за чьей-то небрежности при тушении открытого огня. На месте оказался и мужчина лет 30, который утверждал, что периодически ночует здесь.