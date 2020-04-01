Ср, 1.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Кадриорге горели развалины имеющего культурно-историческую ценность здания

В Кадриорге горели развалины имеющего культурно-историческую ценность здания

Спасатели.

ФОТО: err.ee

В ночь на вторник в столичном Кадриорге загорелось здание по адресу улица Рауа, 22. Долгие годы на этом месте стоят развалины, поскольку фирма, которая должна была реконструировать здание, заявила, что дом разрушился сам в ходе строительных работ, передает Rus.ERR.

Согласно экспертизе, представляющее культурно-историческую ценность здание должны были реконструировать, поскольку его повреждения были небольшими. По оценке побывавшего на месте происшествия инспектора Спасательного департамента Айвара Кукка, пожар начался из-за чьей-то небрежности при тушении открытого огня. На месте оказался и мужчина лет 30, который утверждал, что периодически ночует здесь.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ