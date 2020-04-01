Родители встревожены: волость Харку хочет под шумок принять сомнительное решение

По словам Марта Эенсалу, председателя попечительного совета школы Мурасте, в соответствии с текущим планом волости дети Мурасте осенью должны будут спускаться с обрыва и идти по узкой и темной Тильгу-теэ. «Эта дорога не предназначена для пеших прогулок, потому что здесь нет светофорной дороги и нет освещения. Также не принят во внимание растущую транспортную нагрузку на Тильгу-теэ. Хотя школа должна переехать уже осенью, у волости нет никаких планов относительно того, как дети могут безопасно добраться до школы», - пояснил Эенсалу.

По словам Эенсалу, в настоящее время волость, пользуясь коронакризисом, пытается протолкнуть решение, которое подвергает сотни детей реальной опасности и которому явно противостоят попечительский совет школы, директор школы, учителя, родители и эксперты по безопасности. «Против произвола волости в среде petitsioon.ee за сутки было собрано 503 голоса», - сказал Эенсалу.

По словам председателя попечительного совета, экспертные анализы показывает, что в ее нынешнем виде Тильгу-теэ не может использоваться в качестве дороги в школу.

Согласно экспертной экспертной оценке, подготовленной ведущим лектором Таллиннской высшей технической школы Свеном Крееги, использовать Тильгу-теэ в качестве дороги в школу для учеников неразумно, поскольку безопасные возможности движения не обеспечены, и есть вопросы о длине школьного пути для тех, кто должен идти пешком.

Как подтвердил лектор дорожного института Таллиннского технического университета Айн Кендра, предложенное волостью решение с карманами для обгона, согласно нормам, подходит дорогам, где нагрузка всего до 50 автомобилей в сутки, но не подходит для транспортной нагрузки Тильгу-теэ. Департамент шоссейных дорог также подтвердил, что решение с карманами для обгона не подходит.

По словам Таави Праги, главы команды спасателей-добровольцев Мурасте, без подъездной дороги комплекс Мерикюла не подходит для того, чтобы ежедневно использоваться в качестве детского учреждения.

Правление НКО местных жителей Общество Мерикюла основываясь на проведенном в районе опросе, придерживается точки зрения, что учебный центр нельзя использовать в полном объеме до того, как решены проблемы, связанные с дорогой.

"Мы не согласны с политикой дорожного катка волостной управы, которая при переезде школы нисколько не считается с самой важной целевой аудиторией – с безопасность более чем двухсот учеников, а также с мнением учителей и родителей", - сказал председатель попечительного совета Март Эенсалу.