Банки Эстонии рассказали, изменится ли что-то в бесконтактных платежах в условиях ЧП

С 23 марта и до конца объявленного правительством периода чрезвычайного положения в Эстонии сохранится лимит на разовую сделку с карточкой для бесконтактного платежа в 50 евро. Это значит, что владельцам таких карточек время от времени при совершении бесконтактной платежной сделки надо будет вводить ПИН-код, это же требование будет возникать и при превышении суммы лимита.

При бесконтактных платежах карточкой банка LHV ПИН-код надо будет вводить в случае, если без введения кода выполняется несколько платежей на сумму в 150 евро.

«Это значит, что на самом деле вводить ПИН-код потребуется сравнительно редко. Отменить это требование мы на сегодня не можем, поскольку оно проистекает из директивы о платежных услугах», - сообщил BNS пресс-секретарь банка LHV Прийт Рум.

Руководитель группы оценивания рисков банка SEB Анника Кипсо отметила, что выборочный контроль за бесконтактными платежами продолжится и в нынешней ситуации чрезвычайного положения. По ее словам, в нынешней и без того сложной экономической ситуации следует с особым вниманием отнестись и к рискам безопасности.

По словам руководителя отдела услуг клиентов Swedbank Эды Раагметс, при проведении расчетов и платежей важно сохранять безопасность и в финансовом отношении, поэтому банк также не может отказаться от выборочного контроля ПИН-кодов.