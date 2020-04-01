Банки Эстонии рассказали, изменится ли что-то в бесконтактных платежах в условиях ЧП

Банки в Эстонии и в условиях чрезвычайного положения сохранят выборочный контроль ПИН-кодов при бесконтактных платежах, чтобы таким образом снизить риски платежей с помощью карточки.
С 23 марта и до конца объявленного правительством периода чрезвычайного положения в Эстонии сохранится лимит на разовую сделку с карточкой для бесконтактного платежа в 50 евро. Это значит, что владельцам таких карточек время от времени при совершении бесконтактной платежной сделки надо будет вводить ПИН-код, это же требование будет возникать и при превышении суммы лимита.
При бесконтактных платежах карточкой банка LHV ПИН-код надо будет вводить в случае, если без введения кода выполняется несколько платежей на сумму в 150 евро.
«Это значит, что на самом деле вводить ПИН-код потребуется сравнительно редко. Отменить это требование мы на сегодня не можем, поскольку оно проистекает из директивы о платежных услугах», - сообщил BNS пресс-секретарь банка LHV Прийт Рум.
Руководитель группы оценивания рисков банка SEB Анника Кипсо отметила, что выборочный контроль за бесконтактными платежами продолжится и в нынешней ситуации чрезвычайного положения. По ее словам, в нынешней и без того сложной экономической ситуации следует с особым вниманием отнестись и к рискам безопасности.
По словам руководителя отдела услуг клиентов Swedbank Эды Раагметс, при проведении расчетов и платежей важно сохранять безопасность и в финансовом отношении, поэтому банк также не может отказаться от выборочного контроля ПИН-кодов.
В конце прошлого года в Эстонии покупки, совершаемые бесконтактными платежами, составили 32% от карточных платежей, и возможность осуществлять бесконтактные платежи была у 87% используемых в Эстонии платежных терминалов. 77% выданными в Эстонии банковскими карточками можно платить также бесконтактно. Если при прежнем лимите в 25 евро бесконтактные платежи составляли 85% от общего числа оплат карточкой, то установление лимита в 50 евро, по оценке банков, позволит бесконтактно проводить почти 95% карточных платежей.