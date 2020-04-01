Департамент здоровья: большинство больниц внесли в свою работу существенные изменения

Распоряжения касаются как использования индивидуальных средств защиты и инструкций по лечению, так и обзора наличия персонала и инфраструктуры. Как позитивный пример по подготовке к эпидемии COVID-19 можно привести Ракверскую больницу, которую Попов посетил в воскресенье, 29 марта. «Ракверская больница создала эффективные действующие модели управления для того чтобы справиться с эпидемией COVID-19», сказал Попов. «Продумано передвижение пациентов с COVID-19 как внутри, так и вне, здания больницы, созданы возможности для изоляции больных и дополн ительно проинструктирован персонал».

По словам члена правления Раквереской больницы Айна Сууркаэв, больница начала основательную подготовку к эпидемии COVID-19 почти три недели назад, когда был сделан обзор ситуации больницы на тот момент и создана кризисная комиссия.

Сразу приступили к созданию триажной системы, реорганизовали логистику пациентов и работников внутри здания, также организовали родильную палату для рожениц с COVID-19, которая вместе с послеродовыми палатами является самостоятельной частью родильного и гинекологического отделения.

В ходе подготовительных работ перестроили отделение экстренной медицинской помощи и реанимационное отделение для 19 пациентов с диагнозом COVID-19, для того чтобы было возможно изолировать их от других пациентов, внесли изменения в вентиляционную систему и оборудовали один операционный зал таким образом, чтобы и носителям вируса обеспечить оперативное экстренное лечение. Оборудовали и организовали персонал для отделения стационарного лечения больных с COVID-19, в котором 7 палат и 14 мест.

«Несомненно плюсом послужила наша прежняя тактика при реновации корпусов и помещений больницы снабдить все возможные рабочие места кислородом, а также возможностями менять помещения, изменять их существующее на данный момент предназначение, исходя из медицинских потребностей», объяснил Сууркаэв. «Эту же тактику мы продолжили использовать при проектировке появившегося незадолго до чрезвычайного положения корпуса для восстановительного лечения».

Параллельно с реорганизацией, в Раквере уделили внимание дополнительному обучению работников прежде всего по теме целенаправленного использования индивидуальных средств защиты, также больница активно сотрудничает с больницами высшего звена по вопросам лечения пациентов, их направлению и обмену опытом.

Первый пациент с COVID-19 прибыл в Ракверескую больницу вечером 27 марта, когда все необходимые приготовления для обслуживания пациента с вирусным заболеванием уже были в больнице проведены. По состоянию на вторую половину дня 31 марта, в Ракверской больнице находится 2 пациента с COVID-19.

«У нас есть план и программа действий, как к имеющимся на сегодня 14 больничным местам для пациентов с COVID-19 быстро получить еще 48 изолированных мест таким образом, чтобы при необходимости можно было бы еще увеличить ресурсы на 30 больничных мест», сказал Сууркаэв. Проблемным моментом он привел то, что для все этого у них не хватит персонала, и не хватит также необходимого медицинского оборудования, но Сууркаэв верит, что эти проблемные моменты можно при необходимости решить в сотрудничестве с другим медицинскими учреждениями. Также как и у других учреждений здравоохранения, имеется также нехватка индивидуальных средств защиты.

Помимо своих основных обязанностей, Раквереская больница занимается также консультированием региональных домов призрения и самоуправлений.

По словам медицинского руководителя чрезвычайного положения Аркадия Попова, большинство больниц в Эстонии уже сделали в своей работе существенные изменения, для того чтобы быть готовыми к приему пациентов с COVID-19. Медицинский руководитель чрезвычайного положения продолжит посещение больниц, для того чтобы убедиться в эффективности применяемых мер, а также для того чтобы обеспечить единую готовность системы здравоохранения по всей стране.