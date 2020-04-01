Новый приказ Департамента здоровья озадачил юристов

26 марта Департамент здоровья направил приказ «Ограничения на оказание стоматологической и частной помощи» в Союз стоматологов Эстонии, а также в Эстонский союз частных медицинских учреждений. В соответствии с приказом предоставление медицинских услуг в случае эпидемии должно быть реорганизовано с учетом продолжающегося распространения Covid-19 в Эстонии и необходимости рационального использования средств индивидуальной защиты.

Формулировка вызывает растерянность

Согласно приказу, в связи с этим оказание запланированной помощи должно быть прекращено, включая проведение скрининга для поставщиков стоматологической помощи и тех поставщиков частных медицинских услуг, которые не включены в список больниц в плане сети больниц в значении Закона о медицинских услугах. Им разрешено оказывать лишь экстренную помощь.

Из этих ограничений можно сделать вывод, что в случае частной медицинской помощи речь может идти лишь об оказании неотложной помощи, и поскольку удаленные консультации (через интернет - ред.) не исключаются из приказа, получается, что дистанционные консультации будто бы запрещены.

Советник министра социальных дел Расмус Синивеэ подтвердил Postimees, что решение Департамента здоровья не запрещает оказания услуг телемедицины. «Лечащий врач решает, важно ли непременно продолжать лечение и какое запланированное лечение должно быть завершено, чтобы не ухудшить здоровье пациента», - сказал он, добавив, что здесь врачу не указывает никто, даже Департамент здоровья.

Решает все-таки врач

«Приказ не распространяется на тестирование или обследования при острых заболеваниях, особенно в отношении коронавируса, мониторинга беременных женщин, лечения злокачественных новообразований - врач принимает решение в каждом конкретном случае, в зависимости от состояния пациента», - отметил Синивеэ.

Он пояснил, что в приказе Департамента здоровья подчеркивается необходимость предотвращения вируса - в электронной консультации не происходит передача вируса, а также не используются средства индивидуальной защиты, что означает, что услуга в настоящее время не занимает критических ресурсов.