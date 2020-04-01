Правительство Эстонии примет решение об использовании средств стабилизационного резерва

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, в соответствии с Законом о государственном бюджете, из средств стабилизационного резерва финансируются инвестиционные и финансовые сделки, целью которых является снижение общеэкономических рисков; резерв используется для предотвращения социально-экономических кризисов или смягчения их последствий; для профилактики или разрешения чрезвычайных ситуаций, кризисов, связанных с военным положением или прочими масштабными кризисами, а также для выполнения обязанностей, предусмотренных в договоре о коллективной самозащите; для разрешения или профилактики трудностей, связанных с ликвидностью или неплатежеспособностью финансовых учреждений, способных привести к финансовому кризису.

В связи с введенным из-за распространения коронавируса COVID-19 чрезвычайным положением и связанным с ним кризисом в Эстонии может возникнуть необходимость использования средств резерва по всем вышеперечисленным обстоятельствам.

В результате принятия решения появится возможность постепенно и в соответствии с потребностями привлекать средства стабилизационного резерва в 2020 и в 2021 году, когда из-за кризиса у государства может возрасти потребность в расходах, при том, что в этот период прогнозируется сокращение налоговых поступлений. По оценке Министерства финансов, в этом и в следующем году негативный денежный поток составит от 3 до 3,5 млрд евро.

Вместе с тем важно, чтобы Министерство финансов могло бы оперативно применить все средства стабилизационного резерва, если у государства возникнут сложности с выплатами и привлечением долговых обязательств исходя из проблем на финансовых рынках.