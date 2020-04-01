Ратас рассказал, когда можно будет отменить чрезвычайное положение

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что мы сейчас живем как фильме, в котором все меняется каждый час и каждый день, поэтому в настоящий момент невозможно сказать, будет ли отменено чрезвычайное положение 1 мая. По словам премьера, один из важных показателей - это когда процент заболевших начнет падать, передает Rus.ERR.
"Одним из важных показателей является то, как будет снижаться ежедневное число зараженных. В настоящее время эта цифра стабильна, и каждый день появляется более 30 новых инфицированных", - сказал Ратас в передаче "В студии премьер-министр" на Vikerraadio.
Отвечая на вопрос, будет ли вместо нынешних ограничений введен запрет на полное передвижение на две недели, Ратас сказал, что пока для этого оснований нет.