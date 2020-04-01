УЕФА отменил из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кроме того, вплоть до дальнейшего уведомления будут отложены все международные матчи женских и мужских сборных, запланированные на июнь 2020 года, в частности, квалификационные матчи чемпионата Европы. Переносятся также товарищеские матчи и турниры среди молодежных и юношеских команд.