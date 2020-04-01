УЕФА отменил из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с пандемией коронавируса временно отменил проведение всех игр Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом говорится в пресс-релизе союза, опубликованном в среду, 1 апреля, по итогам видеоконференции с генеральными секретарями всех 55 ассоциаций - членов УЕФА, передает Deutsche Welle.
Кроме того, вплоть до дальнейшего уведомления будут отложены все международные матчи женских и мужских сборных, запланированные на июнь 2020 года, в частности, квалификационные матчи чемпионата Европы. Переносятся также товарищеские матчи и турниры среди молодежных и юношеских команд.
В сообщении указывается, что такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА с учетом рекомендаций рабочей группы, созданной 17 марта.
Финал чемпионата Европы по футболу - 2020 был уже ранее перенесен на 2021 год. В середине марта УЕФА приостановил проведение европейских кубковых турниров.