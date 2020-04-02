Андрей Коробейник: снижение налога с оборота на продукты не прошло

На вопросы Rus.Postimees ответил в дистанционном режиме парламентарий и бизнесмен Андрей Коробейник (Центристская фракция).

Фрагмент беседы:

– Дополнительный бюджет одобрен. О чем до последнего спорило правительство?

– Смысл этого бюджета в том, чтобы преодолеть последствия кризиса и позволить экономике выйти из него как можно скорее.

Сегодняшний кризис и ситуация 10-летней давности сильно отличаются. Сейчас события развиваются быстрее.

Мы надеемся, что кризис продлится недолго, и вместо того, чтобы заставлять сильно экономить частный сектор, государство старается его поддержать.

Цель в том, чтобы фирмы не увольняли работников.

– Да, но их все равно увольняют, на Биржу труда поступает все больше извещений о массовых сокращениях…

– Фирмы во многом не увольняют своих работников. Закрытые магазины и отели – это понятно. У государства есть план поддержки на случай таких ситуаций в размере 70% от зарплаты. Если отель закрыт, это еще не значит, что люди уволены.

– Так, о чем же до последнего спорило правительство?

– Один из наиболее противоречивых моментов в допбюджете – это снижение акцизов.

Речь идет об акцизах на дизельное топливо, газ и электричество. Снижение акцизов – это шанс для повышения конкурентоспособности Эстонии в целом. У нас всё это стоит дороже, чем у соседей.

После выхода из кризиса, возможно, мы окажемся в чуть более выгодной ситуации. Мы надеемся, что это инвестиция в будущее.

– Кто почувствует на себе снижение акцизов? Для кого это будет важно?

– Для бизнеса и частных потребителей, которые пользуются дизельным топливом и газовым электричеством.

– За счет недополученных акцизов, по озвученным в СМИ данным, казна не досчитается 140 миллионов евро. Оппозиция утверждает, что эти деньги можно было бы пустить, например, на выплату гражданских зарплат в размере 500 евро в течение 3 месяцев для 100 000 человек. Такой вариант не рассматривался?

– Не вижу здесь прямой связи и логики. Если речь идет о безусловном базовом доходе, то в условиях кризиса можно было бы взвесить этот вариант.

Смысл в гражданских зарплатах будет только в том случае, если государство откажется от всех остальных пособий: выплаты пенсий, пособий на ребёнка и т.д.

Государство пытается сохранить рабочие места в частном секторе за счет компенсации по зарплатам.

Мы надеемся, что в ближайший месяц-два количество безработных не увеличится до 100 тысяч. Если кризис продлится 4 месяца и дольше, тогда у нас, безусловно, будут проблемы.

– Если и дальше придется жестко затягивать пояса, речь, наконец, зайдет о снижении зарплат в публичном секторе и в том же Рийгикогу?