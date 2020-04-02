Чт, 2.04.2020
Мы должны понимать, что впереди у нас длинный марафон и львиная доля дистанции еще не преодолена. Ральф Алликвеэ
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  • Студия Postimees: чем поможет дополнительный антикризисный пакет?

Студия Postimees: чем поможет дополнительный антикризисный пакет?
14:15

Сегодня в правительстве обсуждают экстренную помощь экономике и населению. Что войдет в дополнительный пакет мер по смягчению последствий кризиса? Собирается ли Кабмин устанавливать предельные цены на продукты и товары первой необходимости, в том числе на средства индивидуальной защиты?

На вопросы Rus.Postimees ответит в дистанционном режиме парламентарий и бизнесмен Андрей Коробейник (Центристская фракция). Смотрите прямое включение в 14:15!

  • Что наиболее важно в новом пакете?
  • За чей счет будет предложена экстренная помощь?​
  • Готово ли правительство установить предельные цены на продукты и товары первой необходимости, в том числе на средства индивидуальной защиты?
  • Завышенные цены в интернет-магазинах – на маски, антисептики и еду – никому не подконтрольны?
  • Почему молчит Департамент технического контроля и защиты потребителя? 
  • Не обернется ли взвинчивание цен новыми проблемами: люди перестанут покупать дорогие антисептики и маски и начнут массово заражать окружающих?

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