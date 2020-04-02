Студия Postimees: экстренная помощь экономике и населению
В Эстонии обсуждают экстренную помощь экономике и населению. Что войдет в дополнительный пакет мер по смягчению последствий кризиса? Собирается ли Кабмин устанавливать предельные цены на продукты и товары первой необходимости, в том числе на средства индивидуальной защиты?
На вопросы Rus.Postimees ответит в дистанционном режиме парламентарий и бизнесмен Андрей Коробейник (Центристская фракция). Смотрите прямое включение в 14:15!
- Что наиболее важно в новом пакете?
- За чей счет будет предложена экстренная помощь?
- Готово ли правительство установить предельные цены на продукты и товары первой необходимости, в том числе на средства индивидуальной защиты?
- Завышенные цены в интернет-магазинах – на маски, антисептики и еду – никому не подконтрольны?
- Почему молчит Департамент технического контроля и защиты потребителя?
- Не обернется ли взвинчивание цен новыми проблемами: люди перестанут покупать дорогие антисептики и маски и начнут массово заражать окружающих?