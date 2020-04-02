Чт, 2.04.2020
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  • Автомобиль Сил оброны попал в ДТП: пострадали двое

Автомобиль Сил оброны попал в ДТП: пострадали двое

Скорая помощь.

ФОТО: Eero Vabamägi

В среду на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП с участием автомобиля Сил обороны, в котором пострадали двое молодых людей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 8.25 в Харьюском уезде, на 16-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где двигавшийся в колонне военного транспорта Mercedes-Benz 290GD, которым управлял 21-летний мужчина, съехал на правую обочину и перевернулся.

Водителя и его спутника, 21-летнего молодого человека, доставили для проверки состояния здоровья в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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