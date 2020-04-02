Автомобиль Сил оброны попал в ДТП: пострадали двое

Инцидент имел место около 8.25 в Харьюском уезде, на 16-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где двигавшийся в колонне военного транспорта Mercedes-Benz 290GD, которым управлял 21-летний мужчина, съехал на правую обочину и перевернулся.