Автомобиль Сил оброны попал в ДТП: пострадали двое

В среду на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП с участием автомобиля Сил обороны, в котором пострадали двое молодых людей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 8.25 в Харьюском уезде, на 16-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, где двигавшийся в колонне военного транспорта Mercedes-Benz 290GD, которым управлял 21-летний мужчина, съехал на правую обочину и перевернулся.
Водителя и его спутника, 21-летнего молодого человека, доставили для проверки состояния здоровья в Северо-Эстонскую региональную больницу.