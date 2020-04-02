Шеф, все ли пропало?

Сейчас для бизнеса настал хороший момент, который важно не упустить: можно спокойно пересмотреть свои бизнес-модели, найти, возможно, других поставщиков, логистику, да и вообще выдохнуть и готовиться к новому старту.

А вот как будет это все выглядеть для работников? Сейчас ситуация напоминает мне классический локаут - всех вытолкнут на мороз, а запустят обратно тех, кто согласится работать за зарплату, которую в первоначальной фазе восстановления экономики посчитает справедливой наниматель. С одной стороны, для бизнеса это здорово - на рынок выйдет солидное число квалифицированной рабсилы, которая уже не будет заявлять "меньше чем за 2000 на руки работать не буду", не будет текучки кадров на передовой обслуживания. Не поверите - знаю одну госпожу, которая за год переработала почти во всех торговых точках на Балтийском вокзале.

Коронакризис оздоровит мировую экономику, по крайней мере заставит прекратить ее заниматься дурью. Наш любимый ИТ-сектор снова займется делом, а не созданием технологий для технологий, отели и рестораны станут снова местами релаксации, а не местами "гастрономических или каких там еще ощущений".

Вирус, что же будет завтра с нами?

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова коронавирус подтолкнет нас технической революции 4.0. Эксперимент с удаленной работой будет признан удачным, а от работника не будут требовать больше высиживать яйца в офисе с 9 до 17. Лозунг из "12 стульев" "Сделал свое дело - уходи" станет как никогда актуальным. Оценивать работника наконец-то начнут по строке "Итого", то есть выражаясь языком тренеров - результат на табло, а как его добились дело десятое. Бизнес получит новые возможности экономии на издержках и массово перекочует на меньшие офисные площади. Больше не потребуется держать в четырех стенах энное количество "планктона", от которого избавятся так и так в случае следующего экономического атаса, не нужны буду бэкофисы и до трети всех работников.

Наконец-то поползет вверх кривая демографии - родители не станут приносить в жертву карьере рождение ребенка, можно сидеть дома воспитывать ребенка и работать, а так же и тренироваться и учиться. Да, ректор ВЭШ считает, что традиционные формы обучения - стационарные лекции итп - уйдут в небытие. Можно будет сидя в Таллинне закончить Латвийский университет, слушая лекции тогда когда тебе это удобно, а не лавируя между работой и семьей.

Будет новой и торговля, которая перекочует в интернет. Магазины, по мнению Кузьминова, станут шоурумами, где такого количества персонала, как сейчас не потребуется, а значит одежда будет еще доступна.

Нас ждет, возможно, революция в архитектуре, теперь функционал жилого помещения будет включать и кабинет для работы. Коронакризис выведет на новый уровень медицину, которая будет работать на опережение и предупреждение таких пандемий.

А еще мы научимся слушать друг друга, как сейчас в момент скайп-встреч с друзьями и родственниками, научимся не перебивать, а также приходить на помощь тем, кому она нужна. Коронавирус излечил нас от одной болезни десятых: излишнего эгоизма.

Ну и в качестве постскриптума...

Первый серьезный экономический кризис, который я видел почти что взрослыми глазами - российский дефолт 1998 года. Мы приехали в конце августа в Петербург на футбольный турнир из Суоми и было закрыто все что можно , люди атаковали банки, сберкассы и бежали к обменникам или магазинам "Ювелирторга" и им подобным. Рубль падал со скоростью 50% в день, за несколько недель укатившись с шести рэ за доллар до 24.

Девальвация россиянам помогла, хотя и уничтожила зарождавшийся средний класс. Уже к концу 1998 года экономика начала оживать, а население верить, что скоро все будет хорошо...