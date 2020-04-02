Шеф, все ли пропало?

Все больше мировых экспертов теряют оптимизм по поводу скорого окончания пандемии коронавируса и предрекают мировой экономике если не полный коллапс, сравнимый с полномасштабными военными действиями, то потерянные 5-10 лет, пугая население США, Великобритании безработицeй на уровне Северной Македонии или Боснии, где без работы находится каждый третий трудоспособный гражданин.
Жующие десятые
Не далее как сто лет назад очнувшийся после Первой мировой и пандемии "испанки" мир переживал одну из самых динамичных эпох - "Ревущие двадцатые". В ритме джаза, отвергая привычные довоенные экономические уклады, жизнь бурлила новыми технологиями, позволяя среднему классу наслаждаться первыми плодами так называемого поточного производства. Те явления, которые появились в 1920-е, как например гарлемский ренессанс или флэпперы в США, привели через некоторое время к отмене расовых дискриминаций, позволили женщине получить равные с мужчинами права итд.
Когда лопнул пузырь на рынке недвижимости и мировая экономика за полгода-год упала на 10-15% все заверяли, что теперь-то человечество вынесет необходимые уроки и что-то, а этот экономический пузырь возникший на рынке недвижимости вот ей-бо последний в мировой экономике, мировой экономике, которая основана на долларовой системе пришел конец и после того, как деньгами потушат бюджетные пожары в Греции и прочих странах-врунишках, то наступит всеобщее благоденствие.
В Эстонии, по которой пузырь на рынке недвижимости ударил особенно сильно, сократив экономику за полтора года на почти что пятую часть, оправились от последствий сей напасти довольно быстро, чему помогло вступление в еврозону, которое для нашей страны оказалось настоящим рогом изобилия.
Воспользовались мы им, если быть откровенным, так себе. Мы поняли, что надо что-то предпринимать, но не поняли что конкретно, поэтому короновирусная рецессия ударит по нам снова заметно больно.
Типаж нулевых - "Сам себе девелопер, сам себе маклер". Торговля воздухом в строительстве эту волну успешно погасило - в отрасли остались как старые игроки, так возникшие в период бума, но сумевшие выбрать правильные бизнес-стратегии, обеспечившие довольно безболезненное существование в острой фазе кризиса и создали предпосылки к активному росту, начиная с 2011 года.
Типаж десятых годов - таких на самом деле два. Первый - повар, второй - занятый в ИТ сфере гражданин с гамбургером, телефоном и стаканчиком кофе.
Когда в начале 2011 года стало понятно, что кризис в Эстонии и большей части Европы миновал, наш народ, который помнил массовые сокращения и урезания зарплат 2008-09 годов повалил в бизнес.
Частная инициатива - залог успешного государства. К тому же, как утверждают экономисты, малый бизнес сможет прокормить страну.
Не знаю как в странах развитого капитализма или народной демократии, но конкретно в нашей стране лозунг "Малый бизнес прокормит страну" поняли буквально и как грибы после дождя на каждом углу стали появляться будочки с едой и кофе. Их стало так много, что на том же рынке Балтийского вокзала гамбургеры практически вытеснили овощи и мясные продукты, предлагая перекусить за недешевую цену.
Вот тут и наступил первый перекос в нашей экономике: конкуренция должна, по идее, держать цены на низком уровне при надлежащем качестве. В нашей реальности все вышло с точностью наоборот - вместе с количеством точек фаст-фуда росли и цены. Сей фактор объяснялся самими рестораторами просто: "Мы тоже есть хотим, видишь же сколько конкурентов". Однако это еще полбеды. Кончилось дело тем, что за месяц до чрезвычайного положения, поход в ресторан перестал быть тем, чем он задумывался - приятно провести время и покушать. На смену сему действию пришла фраза "гастрономические ощущения". Выражалось сие в порции не более ста граммов веса по цене как минимум 25 евро. После выхода из ресторана ноги и мозг так и тянулись за гамбургером или же в ближайший магазин, где для подавления чувства голода приходилось выкладывать еще 5-10 евро.
Поесть то поесть, а отдохнуть? Десятые годы запомнятся нам спа-лихорадкой. Прекрасное название бельгийского курорта оказалось девальвированно запахом хлорки и жалобами постояльцев на отсутствие тапочек в номере и халатов. Сфера туризма особой оригинальностью не отличалась, действуя по стандартной экономической модели про покушать и напрочь забыли про инвестиции в основные фонды, то бишь ремонт помещений и их техническое переоснащение. Дело доходило до крайне смешного, когда автор сих строк побывал в одном из новейших спа-центров Нарва-Йыэсуу в 2011 и через семь с половиной лет, попав в тот же номер, увидел там ту же картину, что и в 2011, ну только изрядно подуставшую. Ладно бы только в Ида-Виру, но этим грешили не менее трех четвертей отечественных спа, устанавливая при этом цены на уровне "добавь еще пару сотен и лети в Египет". Стоимость отдыха для двоих в стандартном (!) номере одного из североэстонских спа с процедурами за две ночи к началу чрезвычайного положения составляла 600 евро. И народ шел, нет народ валил валом, полагая, что ситуация на рынке труда, складывавшаяся в пользу работника, продлится вечно, а собственник-капиталист перераспределит часть прибыли в карман работника.
L-клуб
Экономические кризисы по своей сути перехода от спада к восстановлению бывает как нескольких типов. Самые благоприятные - V и U, спад-рост, спад-небольшой период застоя-рост. Чуть похуже - W, спад-рост-спад-рост. А бывает еще и L. Некоторые трактуют его как небольшой спад - медленный рост, но в данный момент понятие L-кризиса трактуется как быстрый большой спад и когда начнется подъем - вот на этот вопрос сейчас могут ответить только статьи типа "Ванга предсказала...".
В первые дни чрезвычайного положения многие работники и бизнесмены, чьи интересы за границы скажем Эстонии и ближайших к нам стран соседей по ЕС не особо расстраивались, утешая себя мыслью, ну сейчас потерпим, а там после майских праздников заживем как прежде, то после всеобщего закрытия границ оптимизм таких товарищей сменился на более мрачные оттенки настроения. Коронавирус показал себя товарищем коварным и уже сейчас идут разговоры о возможной второй волне пандемии. Это означает, что и без того последние ручейки экономической активности пересохнут окончательно и мы рискуем погрузиться в то, что ровно сто лет назад называлось на 1/6 части суши за рекой Нарва "разрухой". Если проводить аналогии, то транспорт у нас уже стоит, народ лишается массово работы, за то, что не шатается по улицам, скажем спасибо короновирусу. Пока есть продукты, но если сельское хозяйство не получит нужное количество рабсилы, то осенью может начаться и то, чего в 21 веке-то хотелось избежать.
Ок, это действительно черный сценарий, однако даже самый лучший сценарий показывает, что после первого мая, а также после первого июня или июля по-старому мы не заживем точно, потому что если сейчас коронакризис только начал сдувать пену с чаши экономических проблем. Карантины и прочие меры предосторожности ударившие сначала по Китаю, докатились уже и до производств в Европе и США, которые постепенно начинают останавливаться. А чтобы запустить цепочку экономической жизни заново нужна будет обратная волна - из Европы/США в Китай. Далее мяч полетит снова в нашу сторону, где начнет экономика оживать на новом витке.
Сейчас для бизнеса настал хороший момент, который важно не упустить: можно спокойно пересмотреть свои бизнес-модели, найти, возможно, других поставщиков, логистику, да и вообще выдохнуть и готовиться к новому старту.
А вот как будет это все выглядеть для работников? Сейчас ситуация напоминает мне классический локаут - всех вытолкнут на мороз, а запустят обратно тех, кто согласится работать за зарплату, которую в первоначальной фазе восстановления экономики посчитает справедливой наниматель. С одной стороны, для бизнеса это здорово - на рынок выйдет солидное число квалифицированной рабсилы, которая уже не будет заявлять "меньше чем за 2000 на руки работать не буду", не будет текучки кадров на передовой обслуживания. Не поверите - знаю одну госпожу, которая за год переработала почти во всех торговых точках на Балтийском вокзале.
Коронакризис оздоровит мировую экономику, по крайней мере заставит прекратить ее заниматься дурью. Наш любимый ИТ-сектор снова займется делом, а не созданием технологий для технологий, отели и рестораны станут снова местами релаксации, а не местами "гастрономических или каких там еще ощущений".
Вирус, что же будет завтра с нами?
По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова коронавирус подтолкнет нас технической революции 4.0. Эксперимент с удаленной работой будет признан удачным, а от работника не будут требовать больше высиживать яйца в офисе с 9 до 17. Лозунг из "12 стульев" "Сделал свое дело - уходи" станет как никогда актуальным. Оценивать работника наконец-то начнут по строке "Итого", то есть выражаясь языком тренеров - результат на табло, а как его добились дело десятое. Бизнес получит новые возможности экономии на издержках и массово перекочует на меньшие офисные площади. Больше не потребуется держать в четырех стенах энное количество "планктона", от которого избавятся так и так в случае следующего экономического атаса, не нужны буду бэкофисы и до трети всех работников.
Наконец-то поползет вверх кривая демографии - родители не станут приносить в жертву карьере рождение ребенка, можно сидеть дома воспитывать ребенка и работать, а так же и тренироваться и учиться. Да, ректор ВЭШ считает, что традиционные формы обучения - стационарные лекции итп - уйдут в небытие. Можно будет сидя в Таллинне закончить Латвийский университет, слушая лекции тогда когда тебе это удобно, а не лавируя между работой и семьей.
Будет новой и торговля, которая перекочует в интернет. Магазины, по мнению Кузьминова, станут шоурумами, где такого количества персонала, как сейчас не потребуется, а значит одежда будет еще доступна.
Нас ждет, возможно, революция в архитектуре, теперь функционал жилого помещения будет включать и кабинет для работы. Коронакризис выведет на новый уровень медицину, которая будет работать на опережение и предупреждение таких пандемий.
А еще мы научимся слушать друг друга, как сейчас в момент скайп-встреч с друзьями и родственниками, научимся не перебивать, а также приходить на помощь тем, кому она нужна. Коронавирус излечил нас от одной болезни десятых: излишнего эгоизма.
Ну и в качестве постскриптума...
Первый серьезный экономический кризис, который я видел почти что взрослыми глазами - российский дефолт 1998 года. Мы приехали в конце августа в Петербург на футбольный турнир из Суоми и было закрыто все что можно , люди атаковали банки, сберкассы и бежали к обменникам или магазинам "Ювелирторга" и им подобным. Рубль падал со скоростью 50% в день, за несколько недель укатившись с шести рэ за доллар до 24.
Девальвация россиянам помогла, хотя и уничтожила зарождавшийся средний класс. Уже к концу 1998 года экономика начала оживать, а население верить, что скоро все будет хорошо...
Где-то в то время и родилась моя любимая русскоязычная песня ...