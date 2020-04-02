Аркадий Попов: распространение коронавируса пока еще находится в начальной стадии

«Сейчас мы относительно находимся в самом начале. Если посмотреть, сколько у нас госпитализированных людей, сколько человек находится в палатах интенсивной терапии, могу сказать, что эта кривая еще поползет вверх», - признал Попов в эфире передачи «Esimene stuudio».

Попов добавил, что предполагать о том, когда будет достигнут пик заболевания, можно будет через две-три недели.

«Сейчас мне кажется, что быстро это не закончится. В этом отношении я больше настроен пессимистично, чем оптимистично», - сказал он.

По словам Попова, в ближайшие недели следует быть готовыми к росту числа госпитализированных и помещенных в палату интенсивной терапии. «Мы должны быть готовы к тому, что те пять человек (имевшие коронавирус), которые, к сожалению, нас покинули, были не последними», - заявил он.