Чт, 2.04.2020
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  • Аркадий Попов: распространение коронавируса пока еще находится в начальной стадии

Аркадий Попов: распространение коронавируса пока еще находится в начальной стадии

Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, в ближайшие недели статистическая кривая случаев заражения коронавирусом поползет немного вверх, и только через две-три недели можно будет сказать, что нас ждет дальше, пишет Postimees.

«Сейчас мы относительно находимся в самом начале. Если посмотреть, сколько у нас госпитализированных людей, сколько человек находится в палатах интенсивной терапии, могу сказать, что эта кривая еще поползет вверх», - признал Попов в эфире передачи «Esimene stuudio».

Попов добавил, что предполагать о том, когда будет достигнут пик заболевания, можно будет через две-три недели.

«Сейчас мне кажется, что быстро это не закончится. В этом отношении я больше настроен пессимистично, чем оптимистично», - сказал он.

По словам Попова, в ближайшие недели следует быть готовыми к росту числа госпитализированных и помещенных в палату интенсивной терапии. «Мы должны быть готовы к тому, что те пять человек (имевшие коронавирус), которые, к сожалению, нас покинули, были не последними», - заявил он.

Гость передачи сказал, что на Сааремаа нужно также быть готовыми к эвакуации пациентов.

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