Чт, 2.04.2020
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  • Маргус Линнамяэ подаст на государство в суд, другие сети аптек пока думают

Маргус Линнамяэ подаст на государство в суд, другие сети аптек пока думают

Apotheka.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ, бесплатно передавший провизорам сеть своих аптек под брендом Apotheka, готовит финансовый иск против государства, поскольку после вступившей 1 апреля в силу аптечной реформы оптовые фармацевтические компании больше не могут владеть аптеками, сообщает ERR.

На этом фоне EuroApteek сообщила, что она иск о возмещении ущерба против государства выдвигать не будет.

В то же время компания Pharma Holding, владеющая сетью аптек Südameapteek, и фирма Tamro, которой принадлежит сеть аптек Benu, взвешивают такую возможность.  

"Наша  фирма в настоящее время работает над завершением реформы, и решение о том, подавать иск о возмещении ущерба или нет, еще не принято, но конечно, эти дискуссии все еще продолжаются", - сказала директор по розничной торговле BENU Apteek Кайди Келт.

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