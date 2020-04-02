Хабиб Нурмагомедов отменил бой с Тони Фергюсоном, фанаты требуют лишить россиянина чемпионского титула

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя.

Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», – заявил Нурмагомедов.

Многие фанаты смешанных единоборств (MMA) остались недовольны заявлением россиянина Хабиба Нурмагомедова, который не выйдет в октагон против американца Тони Фергюсона. Ряд пользователей Twitter требуют лишить российского бойца чемпионского пояса.

Множество фанатов выразили недовольство срывом поединка и считают, что 31-летний россиянин мог бы принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хабиб любит говорить о том, что поедет куда-угодно ради поединка. "Пришли мне место", "я пришел из гор". Теперь же, когда у него есть шанс подраться с Фергюсоном за титул, он отказывается. Лишите этого парня пояса. Тони должен подраться с Конором Макгрегором за титул», — написал Maximus Prophet MMA.

«Пора лишить Нурмагомедова пояса чемпиона UFC. Впрочем, этот пояс никогда не был настоящим. Нельзя стать чемпионом, побив 11-е место рейтинга. Макгрегор и Фергюсон должны решить судьбу титула», — уверен The UFC Stats.

«Отнимите у него титул. Он просто увиливает от боя с Тони. Никогда он с ним драться не хотел. Это большой PR-трюк от Хабиба», — считает TheMancsUnite.