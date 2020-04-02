Сеэдер: удивляет, что ни один министр не говорит о необходимости сокращать расходы

Возглавляющий входящую в правящую коалицию партию "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер считает, что в борьбе с кризисом государство должно не только влезать в кредиты, но и сокращать свои расходы, но министр финансов Мартин Хельме из EKRE эту точку зрения не разделяет, пишет Rus.ERR.
Проект дополнительного госбюджета, призванный смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, основан на обновленном экономическом прогнозе Минфина и предусматривает экономический спад до 8 процентов в этом году, если правительство не примет дополнительных мер.
"Я немного удивлен, что ни один министр не говорит об экономии и урезании, а это неизбежно. Немыслимо, что мы будем покрывать расходы публичного сектора в долгосрочной перспективе только за счет налоговых поступлений и займов, в то время как частный сектор, который должен создавать эти налоговые поступления, уже начал как урезания, так и сокращения", - заявил Сеэдер.
Однако у Мартина Хельме на этот счет другая точка зрения: "Любые урезания, которые делает государство, будь то снижение своих текущих расходов или инвестиций, ускоряют и усугубляют рецессию. Я определенно не хочу, чтобы прозвучал сигнал о том, что государство собирается сокращать заработные платы или уменьшать какие-либо инвестиции, это именно то, чего мы хотим избежать".