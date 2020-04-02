Сеэдер: удивляет, что ни один министр не говорит о необходимости сокращать расходы

Проект дополнительного госбюджета, призванный смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, основан на обновленном экономическом прогнозе Минфина и предусматривает экономический спад до 8 процентов в этом году, если правительство не примет дополнительных мер.

"Я немного удивлен, что ни один министр не говорит об экономии и урезании, а это неизбежно. Немыслимо, что мы будем покрывать расходы публичного сектора в долгосрочной перспективе только за счет налоговых поступлений и займов, в то время как частный сектор, который должен создавать эти налоговые поступления, уже начал как урезания, так и сокращения", - заявил Сеэдер.