Российский биатлон потряс очередной скандал

В качестве причин такого предложения подписавшие называют проблемы с финансированием СБР, невосстановленный статус федерации, а также кадровые и административные ошибки.

«По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали! За два года, в течение которых вы возглавляете СБР, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост.

Эти проблемы настроили против вас значительную часть биатлонной семьи и создают нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне. Мы признаем за вами добрые желания и благие намерения в отношении биатлона России, но, вместе с тем, констатируем совершенно очевидный факт: реализовать их вы не в состоянии, в частности, потому что даже внутри правления СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству СБР эффективно работать.

Складывается впечатление, что правлению СБР коллективно приходится решать оперативные вопросы, которые в другие времена решал лично президент.

Ваша напряженная работа в Государственной Думе, а также отсутствие нужных на данном этапе реконструкции биатлонного хозяйства России навыков административного управления и коммуникации, не позволяют вам в полной мере выполнять функции президента СБР.

Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона», – говорится в письме.

Письмо подписали победители Олимпийских игр Александр Тихонов, Анатолий Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Владимир Аликин, Валерий Медведцев, Ольга Медведцева, заслуженные тренеры России Александр Касперович, Виктор Юрлов, Александр Привалов, Геннадий Раменский, Владимир Путров, Геннадий Челюканов, а также главы и тренеры региональных федераций.

По словам комментатора Дмитрий Губерниева, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий не подписывала письмо, хотя ее фамилия значится в списке подписавших.

Сам Драчев заявил, что не намерен добровольно уходить в отставку с поста президента организации.

«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! От того же Тихонова я этот призыв с первого дня своей работы слышу.

Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем!

А во-вторых, те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Вот это обидно», – сказал Драчев.

«У нас есть результаты, которыми мы можем гордиться в этом году. У нас есть чемпион мира, есть люди, впервые попавшие на подиумы.

Да, есть определенные сложности, но мы знаем их и намереваемся исправлять. Их не исправить по щелчку, чтобы – раз! И все поменялось. Так не бывает.